Діючий голова ОБСЄ вдруге за цей рік прибуде до України



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Мирослав Лайчак

З головою ОБСЄ зустрінеться міністр закордонних справ України Павло Клімкін

13 червня до України з візитом вдруге за цей рік прибуде діючий голова ОБСЄ, міністр закордонних і європейських справ Словацької Республіки Мирослав Лайчак.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Зазначається, що з головою ОБСЄ зустрінеться міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

«Основним питанням порядку денного зустрічі з діючим головою ОБСЄ стане обговорення шляхів ефективного залучення ОБСЄ до протидії найбільшому виклику європейській безпеці, який становить триваюча російська агресія проти України», - заявили в МЗС.

Також пройде спільна прес-конференція міністра закордонних справ Клімкіна та діючого голови ОБСЄ Лайчака.

Нагадаємо, 15 січня голова Організації з безпеки і співпраці в Європі Мирослав Лайчак вперше прибув в Україну і провів зустріч з представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в країні.