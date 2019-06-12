Діючий голова ОБСЄ вдруге за цей рік прибуде до України
З головою ОБСЄ зустрінеться міністр закордонних справ України Павло Клімкін
13 червня до України з візитом вдруге за цей рік прибуде діючий голова ОБСЄ, міністр закордонних і європейських справ Словацької Республіки Мирослав Лайчак.
Про це повідомляє пресслужба МЗС України.
Зазначається, що з головою ОБСЄ зустрінеться міністр закордонних справ України Павло Клімкін.
«Основним питанням порядку денного зустрічі з діючим головою ОБСЄ стане обговорення шляхів ефективного залучення ОБСЄ до протидії найбільшому виклику європейській безпеці, який становить триваюча російська агресія проти України», - заявили в МЗС.
Також пройде спільна прес-конференція міністра закордонних справ Клімкіна та діючого голови ОБСЄ Лайчака.
Нагадаємо, 15 січня голова Організації з безпеки і співпраці в Європі Мирослав Лайчак вперше прибув в Україну і провів зустріч з представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в країні.