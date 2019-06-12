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    Діючий голова ОБСЄ вдруге за цей рік прибуде до України

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    Мирослав Лайчак - Діючий голова ОБСЄ вдруге за цей рік прибуде до України
    Мирослав Лайчак

    З головою ОБСЄ зустрінеться міністр закордонних справ України Павло Клімкін

    13 червня до України з візитом вдруге за цей рік прибуде діючий голова ОБСЄ, міністр закордонних і європейських справ Словацької Республіки Мирослав Лайчак.

    Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

    Зазначається, що з головою ОБСЄ зустрінеться міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

    «Основним питанням порядку денного зустрічі з діючим головою ОБСЄ стане обговорення шляхів ефективного залучення ОБСЄ до протидії найбільшому виклику європейській безпеці, який становить триваюча російська агресія проти України», - заявили в МЗС.

    Також пройде спільна прес-конференція міністра закордонних справ Клімкіна та діючого голови ОБСЄ Лайчака.

    Нагадаємо, 15 січня голова Організації з безпеки і співпраці в Європі Мирослав Лайчак вперше прибув в Україну і провів зустріч з представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в країні. 

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