Без опадів, але з морозом: якою буде погода у Києві 2 лютого

Весь день у столиці очікується похмура погода

Вночі стовпчики термометрів опустяться до -7°

У Києві, 2 лютого, стовпчики термометрів покажуть -7°. Про це свідчать дані Укргідромецентру.

Так, вночі й вранці у Києві буде найхолодніше до -7°, протягом дня температура підніметься до +2°.

Весь день у столиці очікується похмура погода і суцільна хмарність, проте буде без опадів.

Вітер південний дутиме зі швидкістю до 3,6 м/с. Атмосферний тиск знижений, 736-738 міліметрів ртутного стовпа.

Загалом в Україні 2 лютого погода в Україні у середу, 2 лютого, буде багатою на опади. У більшості областей випаде або мокрий сніг, або дощ. Виняток – кілька північних та центральних регіонів.

У західних, північних, східних та частині центральних областей ніч буде морозяною – від -4 до -9. Дещо тепліше – у південних регіонах.

Удень на більшості території країни повітря прогріється до плюсових показників. Найтепліше буде у Криму – +6...+8. У Херсонській, Одеській та Миколаївській областях – +3...+5.

Найнижче стовпчики термометрів опустяться на Чернігівщині, Сумщині та Житомирщині – тут буде -1...+1. На решті території температура коливатиметься у межах 0...+4.

Мокрим снігом накриє Західну Україну, дощем та мокрим снігом – південь та схід. Метеорологи не прогнозують опадів у Київській, Сумській, Чернігівській, Кіровоградській, Черкаській та Вінницькій областях.

Нагадаємо, рятувальники розповіли про шість важливих правил під час ожеледиці на дорогах.