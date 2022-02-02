  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Без опадів, але з морозом: якою буде погода у Києві 2 лютого

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Весь день у столиці очікується похмура погода - Без опадів, але з морозом: якою буде погода у Києві 2 лютого
    Весь день у столиці очікується похмура погода
    фото: glavcom.ua

    Вночі стовпчики термометрів опустяться до -7°

    У Києві, 2 лютого, стовпчики термометрів покажуть -7°. Про це свідчать дані Укргідромецентру.

    Так, вночі й вранці у Києві буде найхолодніше до -7°, протягом дня температура підніметься до +2°.

    Весь день у столиці очікується похмура погода і суцільна хмарність, проте буде без опадів.

    Вітер південний дутиме зі швидкістю до 3,6 м/с. Атмосферний тиск знижений, 736-738 міліметрів ртутного стовпа.

    Загалом в Україні 2 лютого погода в Україні у середу, 2 лютого, буде багатою на опади. У більшості областей випаде або мокрий сніг, або дощ. Виняток – кілька північних та центральних регіонів.

    У західних, північних, східних та частині центральних областей ніч буде морозяною – від -4 до -9. Дещо тепліше – у південних регіонах.

    Удень на більшості території країни повітря прогріється до плюсових показників. Найтепліше буде у Криму – +6...+8. У Херсонській, Одеській та Миколаївській областях – +3...+5.

    Найнижче стовпчики термометрів опустяться на Чернігівщині, Сумщині та Житомирщині – тут буде -1...+1. На решті території температура коливатиметься у межах 0...+4.

    Мокрим снігом накриє Західну Україну, дощем та мокрим снігом – південь та схід. Метеорологи не прогнозують опадів у Київській, Сумській, Чернігівській, Кіровоградській, Черкаській та Вінницькій областях.

    Нагадаємо, рятувальники розповіли про шість важливих правил під час ожеледиці на дорогах.

    Читайте також:

    Теги: прогноз погоди рятувальники снігопад повітря вітер дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Без опадів, але з морозом: якою буде погода у Києві 2 лютого