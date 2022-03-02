Велика Британія допустила розрив дипломатичних відносин із Росією

Дипломатичні відносини між Росією і Великою Британією може бути розірвано

Росія продовжує сповзати до повної ізоляції

Російський посол у Великій Британії не виключив можливості розриву дипломатичних відносин між Москвою та Лондоном. Про це повідомляє радіостанція «Эхо Москвы».

«Така можливість зберігається завжди, але ми не у стані війни. Розрив дипломатичних відносин означатиме, що не лише ми, а й посольство Великобританії в Москві змушене буде покинути країну», – сказав він.

Він також розповів про випадки дискримінації проти громадян Росії у Великій Британії. «Ми працюємо у колишньому режимі. Ми нічого не скасовуємо. Ведеться консульський прийом, хоча відвідувачам доводиться дійсно проходити через протестувальників – вони не в такій великій кількості, проте», – заявив Келін.

Нагадаємо, раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Київ домовився з британським урядом щодо нових санкцій проти Росії.

Читайте також: