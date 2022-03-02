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    Велика Британія допустила розрив дипломатичних відносин із Росією

    Дипломатичні відносини між Росією і Великою Британією може бути розірвано - Велика Британія допустила розрив дипломатичних відносин із Росією
    Дипломатичні відносини між Росією і Великою Британією може бути розірвано
    Фото: mil.ru

    Росія продовжує сповзати до повної ізоляції

    Російський посол у Великій Британії не виключив можливості розриву дипломатичних відносин між Москвою та Лондоном. Про це повідомляє радіостанція «Эхо Москвы».

    «Така можливість зберігається завжди, але ми не у стані війни. Розрив дипломатичних відносин означатиме, що не лише ми, а й посольство Великобританії в Москві змушене буде покинути країну», – сказав він.

    Він також розповів про випадки дискримінації проти громадян Росії у Великій Британії. «Ми працюємо у колишньому режимі. Ми нічого не скасовуємо. Ведеться консульський прийом, хоча відвідувачам доводиться дійсно проходити через протестувальників – вони не в такій великій кількості, проте», – заявив Келін.

    Нагадаємо, раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Київ домовився з британським урядом щодо нових санкцій проти Росії.

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    Теги: Київ посольство Велика Британія
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    Велика Британія допустила розрив дипломатичних відносин із Росією