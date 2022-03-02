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    Суд у Гаазі призначив дату слухання щодо геноциду за позовом України проти Росії

    документ
    На суді розглянуть звірства російських військ в Україні<br /><br /> - Суд у Гаазі призначив дату слухання щодо геноциду за позовом України проти Росії
    На суді розглянуть звірства російських військ в Україні

    фото з відкритих джерел

    Суд в ООН розпочнеться наступного тижня

    Міжнародний суд ООН у Гаазі розпочне з наступного тижня слухання щодо позову України проти Росії про притягнення до відповідальності за порушення Конвенції про запобігання злочину геноциду. Про це повідомляється в заяві пресслужби суду.

    Слухання в суді в Гаазі призначені на понеділок і вівторок, 7 і 8 березня.

    «7 і 8 березня 2022 року МС проведе публічні слухання у справі «Звинувачення в геноциді» відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду і покарання за нього (Україна проти Російської Федерації)», – зазначено в публікації.

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    Українська сторона вимагає притягнути до відповідальності російське керівництво через розв'язану війну проти нашої країни.

    Нагадаємо, Україна подала позов проти Російської Федерації до Міжнародного Суду ООН в Гаазі і запит на наказ суду про тимчасові заходи проти Росії.

    Як раніше повідомлялося, Міністерство економіки й уряд України готують матеріали для звернення у Міжнародний кримінальний суд в Гаазі через злочинні наслідки воєнного вторгнення Росії.

    Теги: суд ООН Україна Міжнародний суд ООН
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    Суд у Гаазі призначив дату слухання щодо геноциду за позовом України проти Росії