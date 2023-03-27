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Архімандрит Московського патріархату обізвав своїх вірян «стадом» (відео)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Архімандрит Московського патріархату обізвав своїх вірян «стадом» (відео)
Архімандрит Антоній намагався маніпулювати вірянами
скріншот з відео

Архімандрит Антоній накинувся на ПЦУ 

Архімандрит Антоній пояснив, чому служителі Московської церкви не перейдуть до Православної церкви України, і обізвав служителів ПЦУ «вовками в овечій шкурі». Відео опублікувала УПЦ Московського патріархату. 

У відповідь на запитання «Чому монахи відмовляються переходити в ПЦУ?» архімандрит Антоній згадав біблейську історію. Він цинічно порівняв релігійну ситуацію в Україні з притчею, коли Христос спустився з пустині, а сатана почав його спокушати.

«Христос не піддався. Так само і братія монастиря на чолі із намісником буде завжди вірна своєму предстоятелю Онуфрію», – заявив Антоній.

Проте священнослужитель не зупинився лише на цьому. Архімандрит знову згадав євангельські слова:

«Бійтеся вовків, які приходять в овечій шкурі, тому що вони розхитять стадо, і стадо загине».

Певно, що архімандрит Антоній порівнює священиків ПЦУ із вовками, а своїх вірян – зі стадом. Служителі Московської церкви активно виступають проти того, щоб втрачати вплив на українське суспільство через релігію. У той час, як УПЦ МП вже рік переконує владу та українців, що порвала з Москвою, патріарх Кирило зірвав маски і визнав УПЦ МП філією РПЦ.

Нагадаємо, що керівництво Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» вимагає монахів УПЦ МП покинути всю територію Лаври до 29 березня. Національний заповідник не продовжив дію оренди для УПЦ Московського патріархату в чоловічому монастирі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври через порушення орендних умов представниками УПЦ (МП).

20 березня члени Священного Синоду Української Православної Церкви Московського патріархату на чолі з митрополитом Онуфрієм прийшли до Офісу президента України з метою донести до керівництва держави позицію УПЦ МП.

Зазначимо, що так звана УПЦ МП останній рік наполегливо доводила, що не підпорядкована Москві. Так, ця релігійна організація, яка безпідставно називає себе українською, намагалася не виконувати закон про перейменування. Крім того, численні представники так званої УПЦ МП звинувачувалися в пособництві з російським окупантом та колабораційній діяльності.

До слова, читачі «Главкома» застукали митрополита Павла в паспортному столі: він терміново робив закордонний паспорт. 

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Теги: Українська православна церква православна церква церква

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