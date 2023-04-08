Перший Великдень 2023. Де і коли дивитися трансляції католицьких богослужінь (відео)

За григоріанським календарем християни відзначають Воскресіння Христове цієї неділі, 9 квітня

За григоріанським календарем християни відзначають Воскресіння Христове цієї неділі, 9 квітня

Стежити за службою Божою римокатоликів у Ватикані та Києві можна буде в режимі онлайн.

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Так, Пасхальне нічне чування (Вігілію) під проводом Папи Римського Франциска з коментарем українською мовою покаже канал EWTN Ukraine.

Початок – 8 квітня о 20:30.

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9 квітня о 10:55 розпочнеться трансляція ранкової меси з Ватикану.

А о 12:50 9 квітня Франциск виголосить великоднє благословення Urbi et Orbi (місту та світові) з центрального балкона базиліки Святого Петра.

Дивитися наживо трансляції з Ватикану можна також на YouTube-каналі Vatican News.

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8 квітня о 19:00 EWTN Ukraine транслюватиме Пасхальну Вігілію з римсько-католицького катедрального собору св. Олександра в Києві.

Резурекційна свята меса й пасхальна процесія 9 квітня у цьому храмі розпочнеться о 07:30.

Нагадаємо, сьогодні, 8 квітня, в православному календарі собор архангела Гавриїла.