Келію нового намісника Лаври Авраамія пограбовано та розтрощено

Архімандрит Авраамій 29 березня перейшов до помісної УПЦ/ПЦУ, за що був покараний Московським патріархатом

Зловмисники вкрали у виконувача обов'язків намісника Києво-Печерської лаври особисті речі, зокрема комп’ютер

Келію, де раніше проживав архімандрит Авраамій (Лотиш), виконувач обов'язків намісника Києво-Печерської лаври, пограбовано. Про це «Главкому» повідомило джерело у правоохоронних органах, підтвердив цю інформацію також один із народних депутатів, який активно працює з темою релігії.

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«Зловмисники виламали двері, вкрали особисті речі Авраамія, в тому числі вартісні. Наприклад, комп’ютер. Все, що не змогли вкрасти, потрощили, розбили», – розповів співрозмовник «Главкома».

Нагадаємо, архімандрит Авраамій, який був серед братії Києво-Печерського монастиря Церкви Московського патріархату, 29 березня перейшов до помісної УПЦ/ПЦУ. Предстоятель УПЦ/ПЦУ, митрополит Епіфаній у той же день благословив його на очільництво Києво-Печерською лаврою.

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Між тим, очільник УПЦ МП митрополит Онуфрій екстрено вирішив покарати архімандрита Авраамія. У Московській церкві звинуватили Авраамія в «ухиленні у розкол» та «грубому порушенні присяги священнослужителя». На нього накладено заборону у священнослужінні.

Як повідомлялося, 29 березня представники Церкви Московського патріархату мали покинути територію і приміщення Києво-Печерської лаври через завершення дії орендного договору.