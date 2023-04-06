Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Келію нового намісника Лаври Авраамія пограбовано та розтрощено

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Келію нового намісника Лаври Авраамія пограбовано та розтрощено
Архімандрит Авраамій 29 березня перейшов до помісної УПЦ/ПЦУ, за що був покараний Московським патріархатом
фото: ПЦУ

Зловмисники вкрали у виконувача обов'язків намісника Києво-Печерської лаври особисті речі, зокрема комп’ютер

Келію, де раніше проживав архімандрит Авраамій (Лотиш), виконувач обов'язків намісника Києво-Печерської лаври, пограбовано. Про це «Главкому» повідомило джерело у правоохоронних органах, підтвердив цю інформацію також один із народних депутатів, який активно працює з темою релігії.

«Зловмисники виламали двері, вкрали особисті речі Авраамія, в тому числі вартісні. Наприклад, комп’ютер. Все, що не змогли вкрасти, потрощили, розбили», – розповів співрозмовник «Главкома».

Нагадаємо, архімандрит Авраамій, який був серед братії Києво-Печерського монастиря Церкви Московського патріархату, 29 березня перейшов до помісної УПЦ/ПЦУ. Предстоятель УПЦ/ПЦУ, митрополит Епіфаній у той же день благословив його на очільництво Києво-Печерською лаврою.

Між тим, очільник УПЦ МП митрополит Онуфрій екстрено вирішив покарати архімандрита Авраамія. У Московській церкві звинуватили Авраамія в «ухиленні у розкол» та «грубому порушенні присяги священнослужителя». На нього накладено заборону у священнослужінні.

Як повідомлялося, 29 березня представники Церкви Московського патріархату мали покинути територію і приміщення Києво-Печерської лаври через завершення дії орендного договору.

Читайте також:

Теги: Українська православна церква Московська церква в Україні Києво-Печерська лавра православна церква Митрополит Онуфрій церква

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Митрополит Павло отримав підозру від СБУ
Митрополит Павло заявив, що отримав домашній арешт
1 квiтня, 11:45
Московські церковнослужителі побили військового: поліція розповіла деталі
Московські церковнослужителі побили військового: поліція розповіла деталі
2 квiтня, 14:21
Після пожежі в храмі на Тернопільщині вціліла лише ікона (фото)
Після пожежі в храмі на Тернопільщині вціліла лише ікона (фото)
3 квiтня, 13:38

Кримінал

Келію нового намісника Лаври Авраамія пограбовано та розтрощено
Келію нового намісника Лаври Авраамія пограбовано та розтрощено
Мило замість iPhone: на Львівщині викрито нову аферу із мобільними телефонами
Мило замість iPhone: на Львівщині викрито нову аферу із мобільними телефонами
Керівник Черкаської єпархії УПЦ МП Феодосій отримав підозру (відео)
Керівник Черкаської єпархії УПЦ МП Феодосій отримав підозру (відео)
Допомагав ворогу атакувати багатоповерхівки. СБУ затримала поплічника росіян
Допомагав ворогу атакувати багатоповерхівки. СБУ затримала поплічника росіян
СБУ взялася за блогерку, яка вимагала відокремити Закарпаття від України
СБУ взялася за блогерку, яка вимагала відокремити Закарпаття від України
Чи віддасть Україна Кулініча Росії в обмін на полонених: роз'яснення правоохоронців
Чи віддасть Україна Кулініча Росії в обмін на полонених: роз'яснення правоохоронців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
42K
Для чого митрополиту Павлу Mercedes? Парафіянка УПЦ МП дала відповідь (відео)
34K
Кому припинять нарахування пенсії: роз’яснення
17K
Скандал на Львівщині: чоловік, у якого немає кистей обох рук та кінцівок ніг, отримав повістку (фото)
16K
Школярка відразу вступила до дев'яти найкращих університетів світу. Як їй це вдалось
9628
Збиття ворожого «Алігатора» на сході: стало відомо про долю екіпажу
8989
Окупанти під Бахмутом отримали термобаричні ракетні системи – ISW

Новини

«Початок великого процесу». Польський експерт пояснив, чим важлива зустріч Зеленського та Дуди
Сьогодні, 17:40
Що відбувається в епіцентрі бойових дій: свіжі дані від Генштабу
Сьогодні, 06:41
ЗСУ завдали потужних ударів по окупантах і збили високоточний російський дрон
Вчора, 06:46
Україна отримає новітні дрони Autel EVO 4T (фото)
3 квiтня, 17:44
Допомога захисникам Маріуполя від Ахметова: хто і як може отримати
3 квiтня, 17:04
Найгарячішими точками лишаються три міста на Донбасі – Генштаб
3 квiтня, 06:27

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту