У Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь

Тисячі людей завчасно збираються в храмі Гробу Господнього, щоб стати свідками унікального явища

У суботу, 15 квітня, в єрусалимському храмі Гробу Господнього тисячі людей за традицією дочекалися на сходження Благодатного вогню. Ця подія символізує нерукотворне світло Воскресіння Ісуса Христа.

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Одна з найважливіших подій для всього християнського світу розпочалася о 12:30 за київським часом. Винесення Благодатного вогню з Кувуклії символізує воскресіння Ісуса Христа та його прихід у земний світ під час святкування Великодня.

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Варто зазначити, що церемонія сходження Благодатного вогню завжди поєднує представників різних церков. Щороку в заході беруть участь служителі Єрусалимської, Сирійської православної церкви, Коптської та Єрусалимського патріархату Вірменської апостольської церкви.

Тисячі людей завчасно збираються в єрусалимському храмі Гробу Господнього, щоб стати свідками унікального явища. При цьому очікування Благодатного вогню може тривати кілька годин. Проте в історії були випадки, коли вогонь сходив на землю за кілька хвилин.

Окрім того, кілька разів Благодатного вогню із Кувуклії так і не дочекалися. Перший із таких випадків датується 1101 роком, коли до Храму Господнього заборонили пускати вірян, за винятком латинян.

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Також у 1578 році вогонь зійшов не в Кувуклії, а з однієї з колон за межами Храму, і запалив свічки вірмен, які молилися. Це сталося після того, як до Храму Господнього не пустили вірменських служителів церкви.

Третій випадок стався між 1918 та 1947 роками, коли Єрусалим був під контролем Великої Британії. Британці тоді не хотіли пускати до Храму арабську молодь. В результаті Благодатний вогонь зійшов тільки після того, як їм дозволили бути присутніми.

Нагадаємо, українці вже вдруге поспіль зустрічатимуть Великдень в умовах війни. Це означає, що через комендантську годину більшість богослужінь у храмах пройдуть без парафіян. Водночас влада деяких регіонів вирішила скоротити комендантську годину, проте заходи безпеки будуть навпаки посилені.

Раніше Православна церква України створила мобільний застосунок «Моя церква». Він доступний в App Store і Google Play. За допомогою застосунку можна знайти найближчі храми помісної української церкви.

Також СБУ дала поради українцям перед Великоднем.

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Сили оборони наразі не фіксують активної підготовки ворога до обстрілів на Великдень. Водночас українцям задля власної безпеки слід уникати масових скупчень.

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