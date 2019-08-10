12,5 тис. іноземців не змогли потрапити до України з початку року



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Прикордонники не пустили до країни більше 12 тис. іноземців з міркувань безпеки

З початку 2019 року українські прикордонники не пустили в Україну понад 12,5 тис. іноземців. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Тим часом близько 6 млн іноземців були оформлені. Відомо, що кількість відмов у перетині кордону становить трохи більше 12,5 тис. громадян, що складає приблизно 0,75%.

«Україна є відкритою для всіх іноземців, які їдуть з добрими намірами в Україну. Однак представники Державної прикордонної служби України завжди стоять на варті прикордонної безпеки і діють згідно зі встановленим порядком та законами України», - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, за останні 7 місяців прикордонники оформили 940 громадян Пакистану попри те, що ця країна входить до міграційного ризику. Також відомо, що понад 40 людей було затримано за порушення українського законодавства.