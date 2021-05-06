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    На кордоні з Румунією відкриють новий пункт пропуску

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    &laquo;Дяківці&raquo; мають завершити вже 2021-го, запевнив голова ОДА&nbsp;Сергій Осачук - На кордоні з Румунією відкриють новий пункт пропуску
    «Дяківці» мають завершити вже 2021-го, запевнив голова ОДА Сергій Осачук
    Фото: Чернівецька ОДА

    Будівництво контрольно-пропускного пункту «Дяківці» планують завершити до 24 серпня

    На кордоні з Румунією в 2021 році відкриють новий пункт пропуску «Дяківці». Про це йдеться в повідомленні на сайті Чернівецької ОДА.

    За словами голови ОДА Сергія Осачука, об’єкт тривалий час був заморожений, а із підрядником за виконані роботи не розрахувалися.

    «Ми маємо майже 300 кілометрів спільного державного рубежу України і Румунії на території Чернівецької області, але сьогодні працює лише один-єдиний міжнародний пункт перетину кордону. Така ситуація є неприпустимою, і ми докладаємо максимум зусиль, щоби КПП «Дяківці», «Красноїльськ», «Шепіт», «Руська» також були відкриті. Тоді набагато більше буковинців і українців зможуть взаємодіяти із нашими партнерами з Європейського Союзу – сусідньою Румунією, а також Болгарією та Грецією. Це напрямки, якими люди активно користуються для відпочинку та бізнесу», – сказав Сергій Осачук.

    Якщо «Дяківці» мають завершити вже 2021-го, то інші контрольно-пропускні пункти добудовуватимуть у наступні два роки, запевнив голова ОДА. Таким чином сподіваються пожвавити ділову, культурну, політичну активність у регіоні.

    Він також нагадав про міст-довгобуд у Маршинцях. Його не могли завершити ціле десятиліття, однак торік, у рекордні терміни, завдяки програмі «Велике будівництво» тут відкрили проїзд.

    «Ці два об’єкти – маршинецький міст та контрольно-пропускний пункт «Дяківці» – скоротять шлях усім туристам, які подорожуватимуть у балканському напрямку. Адже тепер їм не обов’язково буде перетинати кордон у «Порубному», – підсумував Осачук.

    Як відомо, контрольно-пропускний пункт у Дяківцях готовий на 80%, однак із 2016 року роботи тут не проводили.

    Теги: будівництво Чернівецька область міст кордон
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