На кордоні з Румунією відкриють новий пункт пропуску

Будівництво контрольно-пропускного пункту «Дяківці» планують завершити до 24 серпня

На кордоні з Румунією в 2021 році відкриють новий пункт пропуску «Дяківці». Про це йдеться в повідомленні на сайті Чернівецької ОДА.

За словами голови ОДА Сергія Осачука, об’єкт тривалий час був заморожений, а із підрядником за виконані роботи не розрахувалися.

«Ми маємо майже 300 кілометрів спільного державного рубежу України і Румунії на території Чернівецької області, але сьогодні працює лише один-єдиний міжнародний пункт перетину кордону. Така ситуація є неприпустимою, і ми докладаємо максимум зусиль, щоби КПП «Дяківці», «Красноїльськ», «Шепіт», «Руська» також були відкриті. Тоді набагато більше буковинців і українців зможуть взаємодіяти із нашими партнерами з Європейського Союзу – сусідньою Румунією, а також Болгарією та Грецією. Це напрямки, якими люди активно користуються для відпочинку та бізнесу», – сказав Сергій Осачук.

Якщо «Дяківці» мають завершити вже 2021-го, то інші контрольно-пропускні пункти добудовуватимуть у наступні два роки, запевнив голова ОДА. Таким чином сподіваються пожвавити ділову, культурну, політичну активність у регіоні.

Він також нагадав про міст-довгобуд у Маршинцях. Його не могли завершити ціле десятиліття, однак торік, у рекордні терміни, завдяки програмі «Велике будівництво» тут відкрили проїзд.

«Ці два об’єкти – маршинецький міст та контрольно-пропускний пункт «Дяківці» – скоротять шлях усім туристам, які подорожуватимуть у балканському напрямку. Адже тепер їм не обов’язково буде перетинати кордон у «Порубному», – підсумував Осачук.

Як відомо, контрольно-пропускний пункт у Дяківцях готовий на 80%, однак із 2016 року роботи тут не проводили.