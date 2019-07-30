Великі супермаркети в Україні зобов'язані встановити туалети, - нові правила



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Влаштування туалетів для відвідувачів у великих супермаркетах стане обов’язковим, нові правила набирають чинності вже з 1 серпня

В Україні з 1 серпня цього року в дію вступають нові зміни у державні будівельні норми «Підприємства торгівлі», які зобов’язують всі нові і реконструйовані великі супермаркети з торговельною площею 2500 кв. метрів і більше влаштовувати туалети для відвідувачів. Про це написав заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе на своїй сторінці у Facebook.

«Вже з 1 серпня вступає в дію очікувана зміна у державні будівельні норми щодо проектування супермаркетів та інших магазинів. Тепер туалети для відвідувачів у супермаркетах, гіпермаркетах площею 2500 кв. метрів і більше є обов’язковими. Розрахунок такий: 1 санітарний прилад на 600 кв. метрів торговельної площі, але не менше чотирьох санітарних приладів на об’єкт. Кабіни мають бути обов’язково окремо для чоловіків і для жінок, також мають бути універсальні туалети для зручного користування маломобільними групами населення», - написав він.

У таких санвузлах мають також бути обов’язкові сповивальні столики для немовлят.

Натиснути на зображення для збільшення

Всі ці зміни дозволять підвищити комфорт відвідувачів великих супермаркетів та гіпермаркетів.

ДБН «Підприємства торгівлі» поширюється на проектування нових, реконструкцію і розширення існуючих будівель та окремих приміщень підприємств роздрібної торгівлі (магазинів, ринків) за винятком будинків оптової торгівлі, автосалонів і магазинів автозапчастин, зброї, складів будівельних матеріалів, виробничих фірм та магазинів тимчасового функціонування.

Державні будівельні норми (ДБН) – обов’язкові до виконання нормативні акти, які використовуються під час проектування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів, вулиць і доріг відповідно до їх призначення.