Ціна на газ для населення у серпні зменшиться ще на 5,5%
За три місяці ціна на газ впала на 25%
Кінцева ціна на газ для населення у серпні зменшиться щонайменше на 5,5% у порівнянні із липнем, та становитиме не більше 4 640 гривень без ПДВ за тисячу кубометрів.
Про це повідомляє Урядовий портал.
«Незважаючи на спротив монополіста, ми знайшли рішення і змусили Нафтогаз продавати населенню газ дешевше. Ціна на блакитне паливо для населення загалом за три місяці знизилася із 5 803 до 4 640 грн без ПДВ. Ціна на газ впала на 25%», - заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман.
НАК «Нафтогаз України» в серпні 2019 року знизить ціну на газ, що відпускається промисловим споживачам на умовах передоплати, на 7,5% в порівнянні з діючою в липні - з 6020,4 гривень до 5568 гривень за 1 тисячу кубічних метрів.
Раніше повідомлялося, що Нафтогаз знизив ціну на газ для населення у липні на 10,4%. Нагадаємо, у березні на енергетичних біржах Європи, де Україна купує імпортний газ, ціна на блакитне паливо різко впала. Так, рівень цін на ринку чи не вперше став нижчим за рівень регульованих державою цін. Тому 3 квітня уряд ухвалив постанову №293, якою зобов'язав Нафтогаз продавати газ населенню за ринковими цінами.