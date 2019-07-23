  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Ціна на газ для населення у серпні зменшиться ще на 5,5%

    • Розсилка
    Ціна на блакитне паливо для населення загалом за три місяці знизилася із 5 803 до 4 640 грн без ПДВ - Ціна на газ для населення у серпні зменшиться ще на 5,5%
    Ціна на блакитне паливо для населення загалом за три місяці знизилася із 5 803 до 4 640 грн без ПДВ

    За три місяці ціна на газ впала на 25%

    Кінцева ціна на газ для населення у серпні зменшиться щонайменше на 5,5% у порівнянні із липнем, та становитиме не більше 4 640 гривень без ПДВ за тисячу кубометрів.

    Про це повідомляє Урядовий портал.

    «Незважаючи на спротив монополіста, ми знайшли рішення і змусили Нафтогаз продавати населенню газ дешевше. Ціна на блакитне паливо для населення загалом за три місяці знизилася із 5 803 до 4 640 грн без ПДВ. Ціна на газ впала на 25%», - заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

    НАК «Нафтогаз України» в серпні 2019 року знизить ціну на газ, що відпускається промисловим споживачам на умовах передоплати, на 7,5% в порівнянні з діючою в липні - з 6020,4 гривень до 5568 гривень за 1 тисячу кубічних метрів.

    Раніше повідомлялося, що Нафтогаз знизив ціну на газ для населення у липні на 10,4%. Нагадаємо, у березні на енергетичних біржах Європи, де Україна купує імпортний газ, ціна на блакитне паливо різко впала. Так, рівень цін на ринку чи не вперше став нижчим за рівень регульованих державою цін. Тому 3 квітня уряд ухвалив постанову №293, якою зобов'язав Нафтогаз продавати газ населенню за ринковими цінами.

     

    Читайте також
    газ Нафтогаз України ціни Україна населення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ