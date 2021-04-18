В Україні подешевшали тепличні огірки: аналітики назвали причини

Ключові гравці ринку відзначають, що ціна на тепличні огірки могла впасти і сильніше, якби не холодна і дощова погода

На ринку України зберігається тенденція зниження цін на тепличний огірок. Головною причиною падіння цін стало початок сезону поставок огірка з літніх теплиць південних областей, перші партій даної продукції з’явилися на українському ринку ще минулого тижня.

Як повідомляють аналітики проєкту «АПК-Інформ: овочі і фрукти», станом на 17 квітня горбкуватий огірок тепличні комбінати готові відпускати по 42-46 грн/кг ($1,50-1,64/кг), що в середньому на 10% дешевше, ніж в кінці минулого робочого тижня.

Ціни на гладкий тепличний огірок з минулої п’ятниці знизилися в середньому на 11% і наразі овоч надходить в продаж по 37-40 грн/кг ($1,32-1,43/кг).

При цьому, ключові гравці ринку відзначають, що ціна на тепличні огірки могла впасти і сильніше, якби не холодна і дощова погода, яка дещо уповільнила збори даної продукції в літніх теплицях.

Також варто відзначити, що велику конкуренцію місцевим огірку становить імпортна продукція виробництва Білорусь. Багато імпортерів, мають великі запаси овоча ще з минулого тижня, тому змушені були знизити ціни на дану продукцію до 33-35 грн/кг ($1,18-1,25/кг), що в середньому на 14% дешевше, ніж тижнем раніше.

«Проте, відзначимо, що, попри досить помітне зниження цін в сегменті тепличного огірка, наразі гладкий огірок в Україні коштує в середньому на 23% дорожче, ніж в середині квітня 2020 р. Водночас ціни на горбкуваті огірки за рік виросли в середньому на 10%», резюмують аналітики.

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