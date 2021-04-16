До Великодня й травневих свят пустять додаткові поїзди. Куди можна їхати

Наразі до весняних свят запустять 11 додаткових поїздів

На великодні та травневі свята «Укрзалізниця» планує призначити щонайменше 11 додаткових поїздів. Про це повідомив виконувач обов'язків голови правління АТ «Укрзалізниця» Іван Юрик під час брифінгу у Верховній Раді України 16 квітня.

«Наразі ми опрацювали призначення до Великодня та травневих свят 11 додаткових поїздів. Традиційно додаємо поїзди на ті напрямки, які є найбільш популярними серед пасажирів, зокрема на Закарпаття. Просимо пасажирів на вокзалах та в поїздах дотримуватися всіх карантинних вимог та обов’язково носити маски. Подорожуйте безпечно», – зазначив Іван Юрик.

Для зручних подорожей пасажирів додаткові поїзди на свята курсуватимуть до Ужгорода, Рахова, Ковеля, Чернівців, Миколаєва, Маріуполя, Костянтинівки, Івано-Франківська, Одеси та Львова.

«Укрзалізниця» в травні також призначатиме додаткові рейси цілорічних поїздів. Наразі передбачається, що такі святкові рейси здійснять п'ять поїздів: № 29/30 Київ-Ужгород, № 251/252 Харків-Миколаїв, № 774/773 Київ-Шостка, № 781/782 Черкаси-Київ та № 137/138 Хмельницький-Лисичанськ. Окрім цього, на свята Укрзалізниця продовжила маршрут швидкісного поїзда № 779/780 Суми-Київ до станції Вінниця.

Як повідомлялося раніше, «Укрзалізниця» з 11 квітня 2021 року відновила повноцінне курсування поїздів далекого сполучення до Закарпатської області. Наразі до закарпатського регіону курсує 10 пасажирських поїздів.

Під час травневих свят, зокрема Великодня, в Україні діятиме «особливий режим» карантинних обмежень.