Венеційська комісія завтра ухвалить рішення щодо двох українських законів



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Згідно з порядком, обговорення буде проходити з 12:00 по 14:00 за київським часом

Венеційська комісія завтра ухвалить рішення щодо Закону України «Про підтримку функціонування української мови як державної« і про внесення змін у нормативно-правову базу, що регулює діяльність Верховного суду і органів судової влади.

Про це йдеться в порядку денному пленарного засідання Венеційської комісії.

Повідомляється, що згідно з порядком, обговорення буде проходити з 12:00 по 14:00 за київським часом.

«Крім того, очікується, що будуть прийняті записки amicus curiae (особа, що надає сприяння суду, пропонуючи увазі суду інформацію - ред) для Конституційного суду України щодо дострокового завершення мандата парламентаріїв, а також для Конституційного суду Республіки Молдова щодо Закону «Про прокуратуру та кримінальної відповідальності суддів Конституційного суду», - йдеться у повідомленні

Також в ході засідання Венеційська комісія обере свого голову, заступників голови та інших високопоставлених представників.