Прокуратура розсекретить матеріали справи про Іловайську трагедію

Українська прокуратура звинувачує РФ у військових злочинах під час боїв за Іловайськ та Дебальцеве

Офіс генпрокурора розсекретить матеріали кримінального провадження про організацію та проведення бойових дій в районі Іловайська влітку 2014 року.

Про це генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила у фейсбуці після першої зустрічі із родичами військовослужбовців, загиблих, полонених і зниклих під час Іловайських подій.

«Ідея цієї зустрічі – не тільки подивитися один одному в очі, а й поінформувати, що ми на даному етапі робимо у розслідуванні тих подій. Долучились до розмови представники Служби безпеки України, Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних сил, Міністерства у справах ветеранів України, Верховної Ради України та офісу президента. Такі зустрічі із рідними і їх об’єднаннями щодо Іловайських подій відбуватимуться систематично, а коло їх учасників із боку державних інституцій розширюватиметься, щоби можна було комплексно і оперативно вирішувати всі нагальні питання не тільки кримінально-правові, а і соціальні», – повідомила Венедіктова.

За її словами, розслідування Іловайських подій триває по двох напрямах: організація вторгнення з боку РФ та віроломне вбивство українських військових, а також перевірка обставин можливого недбалого ставлення до військової служби військовими службовими особами з числа керівництва Антитерористичною операцією.

Під час слідства допитано понад 900 потерпілих і свідків, вилучено, оглянуто та досліджено понад 1600 бойових документів. Обсяг матеріалів кримінального провадження – понад 300 томів, з яких понад 70 із грифом обмеженого доступу, зауважила генпрокурорка.

«Ми прийняли рішення про необхідність розсекречення матеріалів кримінального провадження щодо організації та проведення бойових дій в районі міста Іловайська. Службою безпеки України вже скеровано відповідні клопотання про розсекречення документів до Генерального штабу ЗС України та інших органів для прийняття відповідних рішень. Також наразі ми працюємо над удосконаленням офіційного вебсайту офісу генерального прокурора та маємо намір розмістити на ньому відповідний розділ, присвячений Іловайським подіям, де кожен зможе в будь-який час отримати інформацію про хід та результати слідства, а також ознайомитися із фотокопіями розсекречених матеріалів. Суспільство має знати правду», – заявила Венедіктова.

Вона нагадала, що на сьогодні у провадженні повідомлено про підозру першому заступнику начальника генерального штабу ЗС РФ та колишньому начальнику головного управління генерального штабу ЗС РФ, який наразі є заступником міністра оборони РФ.

Разом з тим нещодавно заступник Венедіктової Мамедов написав заяву про звільнення з прокуратури.

Напередодні джерело в прокуратурі повідомило справжні причини скандальної відставки Мамедова.

Мамедов очолював Департамент нагляду в кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту. Це відомство було створено ще за каденції Петра Порошенка. Понад 50 слідчих збирали матеріали про злочини РФ на території України, зокрема про відкрите вторгнення під час подій в Іловайську та інші спецоперації РФ. Відділ Мамедова систематично скорочували, зменшуючи кількість слідчих. У червні ж і самого Мамедова усунули від керівництва департаментом. Згодом його позбавили доступу до державної таємниці.

Раніше юридична компанія Міллер, яка представляє інтереси ексзаступника Генпрокурора, заявляла про систематичний тиск на нього з боку Офісу генерального прокурора та Служби безпеки.

Нагадаємо, глава Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова позбавила свого заступника Гюндуза Мамедова керівництва над так званим «Департаментом війни», а пізнше забрала решту повноважень. За словами генпрокурорки, приймаючи це рішення, вона керувалася «листами від СБУ».

Також нагадаємо, що у квітні суд у Гаазі отримав звернення України щодо Іловайська і оборони Донецького аеропорту.