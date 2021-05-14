Підозрюваний у держзраді нардеп Козак обов’язково повернеться з Білорусі – Данілов

Нардеп від ОПЗЖ Тарас Козак зараз начебто перебуває на лікуванні у Білорусі

Секретар РНБО обурився лікуванням Козака на території Білорусі

Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував справи нардепів від ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака, яких підозрюють у держзраді і видобутку національних ресурсів на території окупованого Криму.

Відповідаючи на питання журналіста про те, чи посадять Медведчука і Козака, Данілов заявив, що відповідати мусить український суд і прокуратура.

«Я не можу бути радий чи не радий цьому рішенню (щодо Медведчука і Козака – ред.). Це не моя дефініція трактувати рішення нашого суду. Там є прокуратура, там є відповідні органи, які повинні давати оцінку цим речам», – заявив він.

Він додав, що процес деолігархізації триває, але це не може «статися так швидко, як би нам цього хотілося».

Данілов також обурився лікуванням Козака на території Білорусі. Він також упевнений, що нардеп повернеться в Україну.

«Якщо люди знаходяться на лікуванні в Білорусі, то це вже шкода… Я розумію – знаходиться на лікуванні в якійсь іншій країні, але… Я вважаю, що якщо у нас вже до такого стану доведена медицина, що потрібно лікуватися в Білорусі, то шкода Козака і людей його часу, які довели до такого стану медицину. Вважаю, що Козак обов’язково повернеться в Україну. Він же громадянин України. Крім того, він – народний депутат», – підсумував Данілов.

Нагадаємо, 11 травня СБУ прийшла до Медведчука з обшуками. Пізніше стало відомо, що Медведчуку оголосили про підозру за трьома епізодами. Підозру оголосили і його поплічнику – Тарасу Козаку. Один з епізодів стосується незаконної передачі Росії родовища в окупованому Криму.

Сьогодні стало відомо, що на Медведчука наділи електронний браслет після того, як суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Йому оголосили підозру в державній зраді, кримінальна справа пов'язано з його бізнесом в окупованому Криму.