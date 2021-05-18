Верховний Суд почав розгляд позову Козака про оскарження санкцій

Президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО про введення санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака

Президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО про введення санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака

Троє суддів, які входять до складу судової колегії, заявили про самовідвід через відсутність у них доступу до державної таємниці

У вівторок, 18 травня, Касаційний суд у складі Верховного Суду почав розгляд справи за позовом нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака про оскарження указу президента Володимира Зеленського по застосуванню санкцій. Про це повідомляє пресслужба суду.

«18 травня 2021 року Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду розпочав розгляд справи № 9901/39/21 за позовом Тараса Козака, який оскаржує Указ Президента України від 2 лютого 2021 року № 43/2021 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», а саме додатка № 1, відповідно до якого застосовано санкції до позивача», – йдеться у повідомленні.

У Верховному Суді заявили, що під час судового засідання представник СБУ повідомив, що за адресою Верховного Суду направлено документи (які підтверджують наявність правових підстав для застосування до позивача санкцій), відомості в яких становлять державну таємницю, і просив залучити їх до матеріалів справи.

Суд задовольнив клопотання представника СБУ і залучив документи до матеріалів справи.

Також Верховний Суд ухвалою задовольнив клопотання трьох суддів, які входять до складу судової колегії, про самовідвід через відсутність у них доступу до державної таємниці. Цю адміністративну справу передано для здійснення повторного автоматизованого розподілу між суддями Касаційного адміністративного суду у складі ВС, які мають доступ до державної таємниці.

Нагадаємо, 11 травня СБУ прийшла до Медведчука з обшуками. Пізніше стало відомо, що Медведчуку оголосили про підозру за трьома епізодами. Підозру оголосили і його поплічнику – Тарасу Козаку. Один з епізодів стосується незаконної передачі Росії родовища в окупованому Криму.

Як відомо, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти народних депутатів від ОПЗЖ Тараса Козака, Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко.

Зокрема, під санкціями України перебуває Новошахтинський завод нафтопродуктів, який належить Оксані Марченко. Журналісти «Схем» раніше повідомили, що завод постачає нафту в США й окупований Крим.

Оксана Марченко та цивільна дружина нардепа Тараса Козака Наталія Лавренюк оскаржили у Верховному Суді санкції, запроваджені проти них.

25 березня Служба безпеки України повідомила про обшуки в офісі громадської організації «Український вибір», керівником якої є кум Путіна, нардеп Віктор Медведчук.



