Венедіктова: прокуратура буде оскаржувати домашній арешт Медведчука

«Я буду, звичайно, йти далі», – сказала Венедіктова про справу Медведчука

Офіс генерального прокурора буде оскаржувати запобіжний захід підозрюваному у державній зраді лідеру «Опозиційної платформи – За життя» Віктору Медведчуку, який наразі перебуває під домашнім арештом.

Про це в ефірі токшоу «Свобода слова Савіка Шустера» заявила генпрокурорка Ірина Венедіктова.

«Ми ще не бачили повністю рішення…Чому так вийшло? Я як генпрокурор просила арешт і заставу, тому що так передбачено законом. Чи подобається мені, що я не отримала те, чого просила? Я думаю, що це очевидно. Якщо прокурор з чимось прийшов, то він впевнений у тому, що він просить, тому я ознайомлюся з рішенням суду, щоб ми розуміли мотивацію, то треба його прочитати. Я впевнена у своїх діях. Для об’єктивності я вивчу все, прочитаю. Але я думаю, оскільки я як людина, яка впевнена у тих документах, які я підготувала, з чим я виступаю, я буду, звичайно, йти далі», – сказала Венедіктова.

Генеральна прокурорка також заявила, що ліквідація компанії, які фігурує у справі про розробку родовищ у Чорному морі, не вплине на перебіг розслідування, оскільки у справі вистачає фактажу.

Нагадаємо, 11 травня СБУ прийшла до Медведчука з обшуками. Пізніше стало відомо, що Медведчуку оголосили про підозру за трьома епізодами. Підозру оголосили і його поплічнику – Тарасу Козаку. Один з епізодів стосується незаконної передачі Росії родовища в окупованому Криму.

Сьогодні стало відомо, що на Медведчука наділи електронний браслет після того, як суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Йому оголосили підозру в державній зраді, кримінальна справа пов'язано з його бізнесом в окупованому Криму.