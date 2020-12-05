  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Трамп подав позов про визнання недійсними виборів в Джорджії

    • Розсилка
    13 листопада в США закінчили підрахунок голосів у всіх штатах - Трамп подав позов про визнання недійсними виборів в Джорджії
    13 листопада в США закінчили підрахунок голосів у всіх штатах

    У штабі трампа знову заявили про «десятки тисяч незаконно відданих голосів»

    Штаб чинного президента США Дональда Трампа подав позов з вимогою визнати недійсними результати президентських виборів в штаті Джорджія. Вони відбулися 3 листопада.

    Про це штаб кандидата від Республіканської партії повідомив у Twitter.

    Там заявили про «десятки тисяч незаконно відданих голосів».

    «Штаб Трампа подає позов про вибори в Джорджії. Були задокументовані десятки тисяч незаконно відданих голосів, що робить існуючі результати недійсними», – йдеться в повідомленні.

    15 листопада Дональд Трамп зажадав зупинити ручний перерахунок голосів в штаті Джорджія. Виборчі комісії звіряли підписи на відправлених поштою бюлетенях з підписами, залишеними виборцями при реєстрації.

    Як відомо, 13 листопада в США закінчили підрахунок голосів у всіх штатах. Переможцем президентських виборів став кандидат від Демократичної партії Джо Байден – він отримав 306 голосів виборників при 270 необхідних. У Дональда Трампа 232 голоси.

    До слова, 1 грудня Трамп повторно оскаржив у суді перемогу Байдена у Вісконсині.

    Раніше Аризона затвердила перемогу Байдена після перерахунку голосів.

    Зазначимо, у обраного президента США Джо Байдена, який граючись з однією зі своїх собак отримав травму ноги, лікарі діагностували тріщини в двох кістках правої щиколотки.

    Нагадаємо, чинний президент США Дональд Трамп розглядає можливість оголосити про намір балотуватися на пост глави у 2024 році  під час церемонії інавгурації Джо Байдена в січні наступного року.

    Теги: США вибори Дональд Трамп президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies