Трамп подав позов про визнання недійсними виборів в Джорджії
У штабі трампа знову заявили про «десятки тисяч незаконно відданих голосів»
Про це штаб кандидата від Республіканської партії повідомив у Twitter.
Там заявили про «десятки тисяч незаконно відданих голосів».
«Штаб Трампа подає позов про вибори в Джорджії. Були задокументовані десятки тисяч незаконно відданих голосів, що робить існуючі результати недійсними», – йдеться в повідомленні.
15 листопада Дональд Трамп зажадав зупинити ручний перерахунок голосів в штаті Джорджія. Виборчі комісії звіряли підписи на відправлених поштою бюлетенях з підписами, залишеними виборцями при реєстрації.
Як відомо, 13 листопада в США закінчили підрахунок голосів у всіх штатах. Переможцем президентських виборів став кандидат від Демократичної партії Джо Байден – він отримав 306 голосів виборників при 270 необхідних. У Дональда Трампа 232 голоси.
До слова, 1 грудня Трамп повторно оскаржив у суді перемогу Байдена у Вісконсині.
Раніше Аризона затвердила перемогу Байдена після перерахунку голосів.
Зазначимо, у обраного президента США Джо Байдена, який граючись з однією зі своїх собак отримав травму ноги, лікарі діагностували тріщини в двох кістках правої щиколотки.
Нагадаємо, чинний президент США Дональд Трамп розглядає можливість оголосити про намір балотуватися на пост глави у 2024 році під час церемонії інавгурації Джо Байдена в січні наступного року.