Трамп подав позов про визнання недійсними виборів в Джорджії

13 листопада в США закінчили підрахунок голосів у всіх штатах

У штабі трампа знову заявили про «десятки тисяч незаконно відданих голосів»

Штаб чинного президента США Дональда Трампа подав позов з вимогою визнати недійсними результати президентських виборів в штаті Джорджія. Вони відбулися 3 листопада.

Про це штаб кандидата від Республіканської партії повідомив у Twitter.

Там заявили про «десятки тисяч незаконно відданих голосів».

«Штаб Трампа подає позов про вибори в Джорджії. Були задокументовані десятки тисяч незаконно відданих голосів, що робить існуючі результати недійсними», – йдеться в повідомленні.

15 листопада Дональд Трамп зажадав зупинити ручний перерахунок голосів в штаті Джорджія. Виборчі комісії звіряли підписи на відправлених поштою бюлетенях з підписами, залишеними виборцями при реєстрації.

Як відомо, 13 листопада в США закінчили підрахунок голосів у всіх штатах. Переможцем президентських виборів став кандидат від Демократичної партії Джо Байден – він отримав 306 голосів виборників при 270 необхідних. У Дональда Трампа 232 голоси.

До слова, 1 грудня Трамп повторно оскаржив у суді перемогу Байдена у Вісконсині.

Раніше Аризона затвердила перемогу Байдена після перерахунку голосів.

Зазначимо, у обраного президента США Джо Байдена, який граючись з однією зі своїх собак отримав травму ноги, лікарі діагностували тріщини в двох кістках правої щиколотки.

Нагадаємо, чинний президент США Дональд Трамп розглядає можливість оголосити про намір балотуватися на пост глави у 2024 році під час церемонії інавгурації Джо Байдена в січні наступного року.