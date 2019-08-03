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    Венесуела звернулася в ООН зі скаргою на погрози Трампа

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    Лідер Венесуели підкреслив, шо моря Венесуели будуть вільними у будь-якому випадку - Венесуела звернулася в ООН зі скаргою на погрози Трампа
    Лідер Венесуели підкреслив, шо моря Венесуели будуть вільними у будь-якому випадку

    Якщо Штати не погодяться з тим, що моря Венесуели вільні, Мадуро попередив готуватися до битви

    Президент Венесуели Ніколас Мадуро засудив погрози Трампа щодо морської блокади Венесуели і звернувся в ООН із заявою про незаконні погрози. Про це повідмоляє Reuters.

    «Я дав інструкції постпредові Венесуели при ООН Самуелю Монкада, щоб він сьогодні заявив перед Радою Безпеки про незаконну і злочинну погрозу Дональда Трампа ввести морську блокаду і карантин проти Венесуели», - заявив Мадуро.

    Лідер Венесуели підкреслив, шо моря Венесуели будуть вільними у будь-якому випадку, і кораблі тут плаватимуть так, як вирішить їх держава, а не США. У випадку, якщо Штати незгодні, Мадуро попередив готуватися до битви.

    Нагадаємо, що у четверг, 1-го серпня, Дональд Трамп повідомив, що його адміністрація розглядає питання проведення блокади Венесуели, враховуючи розміри допомоги від Москви, Тегерану і Пекіну.

    Нещодавно Офіційний Вашингтон оголосив про введення санкцій проти корупційної мережі, яка виводила мільйони доларів із соціальних програм і до якої були причетні члени родини президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

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