Комітет Ради підтримав проєкт держбюджету-2021

Засідання комітету відбулося зі значною затримкою

Бюджетний комітет Верховної Ради підтримав проект державного бюджету-2021

Про це народний депутат від фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко написав у Telegram.

За словами нардепа, проєкт було підтримано майже одноголосно.

«Бюджетний комітет підтримав проект бюджета-2021. Проти один член комітету (ЄС), утримався – 1 (Голос)», – написав Гончаренко.

Ще під час засідання депутат інформував про зміни в документі після його опрацювання в підкомітетах.

Зокрема, за словами Гончаренка, повертається система так званої субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій.

Це, наголошує він, зроблено з метою отримати підтримку законопроєкту з боку мажоритарників.

«Контроль здійснюватиме спеціальна комісія Мінфіну, склад якої не менше, ніж на половину становитимуть депутати-члени Бюджетного комітету», – пише нардеп.

Система розподілу цих коштів буде змінена і залежатиме і від протяжності вулиць і доріг відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Також планується в спецфонді частина на боротьбу з Covid-19 та вакцинацію.

«Джерела пропонується два – невитрачена частина Covid-фонду 2020 і те, що прийде як результат аудиту Нафтогазу», – зазначив Гончаренко, додавши, що, ймовірно, з обох джерел надходжень не буде.

Примітно, що засідання комітету відбулося зі значною затримкою. Заплановане на 16 годину засідання розпочалося тільки близько 20 години.

Про таку затримку повідомляли депутати «Голосу».

Як повідомлялося, Верховна Рада планує розглянути законопроєкт №4000 про державний бюджет на 2021 рік у другому читанні 15 грудня.

5 листопада Верховна Рада підтримала проєкт держбюджету-2021 у першому читанні. 4 грудня президент України Володимир Зеленський закликав Верховну Раду ухвалити відповідний закон.

У проєкті державного бюджету закладено 1 трильйон і 92 мільярди гривень доходів, а витрат – 1 трильйон і 328 мільярдів гривень. Також уряд скоротив дефіцит з 6,% до 5,5% від валового внутрішнього продукту.

У Мінфіні заявили, що були змушені скоротити дефіцит проєкту держбюджету на 2021 рік з 6 до 5,5%. Причиною тому стали перемовини з МВФ.