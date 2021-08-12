Голова Меджлісу відреагував на погрози окупантів щодо «Кримської платформи»

Ближче до 23 серпня, я думаю, у хід піде важка артилерія у вигляді посадових осіб Росії високого рангу, - сказав Рефат Чубаров

Голова Меджлісу нагадав росіянам, що у цивілізованому світі ніхто не визнає спроби незаконної анексії Криму.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає «прямими погрозами» й «ультиматумом» заяви заступника голови окупаційного уряду Криму Георгія Мурадова про «болючі наслідки» для учасників «Кримської платформи». Таку думку він висловив у коментарі для проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Шантаж Росії не вдався і велика кількість учасників «Кримської платформи» підтвердила свій приїзд. Тепер пішли такі брутальні, прямі погрози. Це вже не шантаж, це вже ультиматум. Ближче до 23 серпня, я думаю, у хід піде важка артилерія у вигляді посадових осіб Росії високого рангу», – сказав він.

Чубаров також заперечив Мурадову з приводу того, що учасники «Кримської платформи» «мають намір поставити під сумнів територіальну цілісність Російської Федерації».

«Погроза Мурадова абсурдна і по суті, тому що ніхто не має наміру ставити під сумнів територіальну цілісність Росії щодо Криму – в цивілізованому світі просто ніхто не визнає спроби незаконної анексії Криму», – зазначив глава Меджлісу кримськотатарського народу.

Нагадаємо, віце-прем'єр російського окупаційного уряду, постійний представник Криму при президенті Росії Георгій Мурадов пригрозив учасникам «Кримської платформи» накладенням арешту на активи та забороною в'їзду на територію РФ.

Зазначимо, Офіс генерального прокурора України направляє до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі чергове інформаційне повідомлення про воєнні злочини проти об’єктів культурної спадщини в тимчасово окупованому Криму.