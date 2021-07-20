Верховна Рада зібралася на позачергове засідання: що розглянуть нардепи

Парламент хоче розблокувати судову реформу

Народні депутати збираються сьогодні на позачергове засідання Верховної Ради, яке розпочнеться о 14:00.

Напередодні голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про проведення позачергового пленарного засідання парламенту на вимогу президента України.

У порядку денному – розгляд 10-ти проєктів постанов щодо скасування рішень Верховної Ради про ухвалення законів, які стосуються реформи судочинства (законопроєкти №3711-д, №5068, №5069) та трансформації «Укроборонпрому» (№3822).

Спікер Ради Дмитро Разумков доручив провести засідання першому заступнику голови парламенту Руслану Стефанчуку.

Прессекретар голови парламенту Ольга Туній повідомила, що протягом 20-21 липня Разумков перебуватиме у дводенній відпустці за сімейними обставинами.

До слова, Вища рада правосуддя назвала сім аргументів проти законопроєкту про судову реформу.

16 липня Разумков попередив нардепів, що наступного тижня їх покличуть на роботу. Попри те, що голова Верховної Ради Дмитро Разумков 16 липня закрив п’яту сесію парламенту, того ж дня стало відомо, що депутати можуть зібратися іще раз у найближчий час.

Додамо, що в останній день пленарного тижня, нардепи призначити нового очільника МВС – цю посаду обійняв нардеп від «Слуги народу», очільник комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський.

Офіційно п’ята сесія Верховної Ради IX скликання звершується 23 липня. За даними голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, упродовж п’ятої сесії парламент розглянув майже 700 законопроєктів, з яких 170 Рада ухвалила в цілому та 110 – за основу.