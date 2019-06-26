ЦВК завершила реєстрацію кандидатів у народні депутати



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Станом на 25 червня зареєстровано більше 3100 кандидатів у народні депутати, в тому числі: балотуються в порядку самовисування - більше 1700, висунутих політичними партіями - 1436

Всього Центральна виборча комісія зареєструвала понад 3 тисячі кандидатів-мажоритарників і виборчі списки 21 політичної партії

У вівторок Центральна виборча комісія завершила реєстрацію кандидатів у депутати Верховної Ради.

Як повідомляє пресслужба ЦВК, 25 червня Центрвиборчком зареєстрував 841 кандидата-мажоритарника і виборчі списки партій «Патріот», Аграрної партії України та Партії зелених України. Також зареєстровані 199 кандидатів від партії «Слуга народу».

Всього Центральна виборча комісія зареєструвала понад 3 тисячі кандидатів-мажоритарників і виборчі списки 21 політичної партії. У вівтрок ЦВК зареєструвала 229 кандидатів у народні депутати, які балотуються в одномандатних виборчих округах у порядку самовисування. Також комісія зареєструвала 612 кандидатів у народні депутати, висунутих партіями в ОВО, а саме: «Опозиційний блок», ВО «Свобода», «Сила людей», «Свідома нація», «Об'єднання «Самопоміч», «Партія місцевого самоврядування», «Патріот», «Разом – сила», «Сила і честь», «Єдність», «Слуга народу», «Удар Віталія Кличка», Аграрна партія України.

Всього станом на 25 червня в ОВО зареєстровано більше 3100 кандидатів у народні депутати, в тому числі: балотуються в порядку самовисування - більше 1700, висунутих політичними партіями - 1436.

У той же час комісія зареєструвала 339 кандидатів у народні депутати, включених до виборчих списків політичних партій, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі: 174 - від Аграрної партії України, 122 - від партії «Патріот» та 43 - від Партії зелених України.

Таким чином, станом на 25 червня ЦВК зареєструвала 2674 кандидата у народні депутати, включених у виборчі списки 21 політичних партій, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

У ЦВК зазначають, що остаточні дані зможуть назвати в середу після виключення зі списків кандидатів, реєстрацію яких скасовано

Нагадаємо, у вівторок ввечері суд дозволив партії Михайла Саакашвили «Рух нових сил» брати участь у дострокових парламентських виборах.

Раніше ЦВК відмовила в реєстрації кандидатів, включених до виборчого списку партії «Рух нових сил« Михайла Саакашвілі.