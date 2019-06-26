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    Суспільство

    У ЦВК заявили, що відмови у реєстрації КПУ і партії Саакашвілі є законними

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    Голова ЦВК Тетяна Сліпачук - У ЦВК заявили, що відмови у реєстрації КПУ і партії Саакашвілі є законними
    Голова ЦВК Тетяна Сліпачук

    Центральна виборча комісія буде намагатися довести законність свого рішення у судових процесах, - голова ЦВК

    Центральна виборча комісія вважає свою позицію про відмову в реєстрації виборчих списків Комуністичної партії України та «Руху нових сил» законною і відстоюватиме ці рішення в судовому порядку.

    Про це заявила голова ЦВК Тетяна Сліпачук на брифінгу, повідомляє «Укрінформ».

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    «Два позови стосуються політичних партій - це політична партія «Комуністична партія України» й інша політична партія – «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі. І обох випадках Центральна виборча комісія вважає свою позицію, що відображена у відповідних постановах, абсолютно законною і буде намагатися довести це у судових процесах, які відбуватимуться», - підкреслила Сліпачук.

    Нагадаємо, у вівторок, 25 червня, ввечері суд дозволив партії Михайла Саакашвили «Рух нових сил» брати участь у дострокових парламентських виборах.

    Раніше ЦВК відмовила в реєстрації кандидатів, включених до виборчого списку партії «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі.

    Окрім того, Центрвиборчком відмовив КПУ в реєстрації партійного списку.

    До слова, 25 червня ЦВК завершила реєстрацію кандидатів у народні депутати.

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