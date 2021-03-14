Соратниця Зеленського назвала посадовця у Кремлі, який курував роботу трьох телеканалів Медведчука

Три повʼязані з Віктором Медведчуком телеканали відключили у лютому 2021 року

До діяльності українських каналів причетнй заступник глави адміністрації Путіна

Діяльність пропагандистських телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZIK, що зараз знаходяться в Україні під санкціями, координувалася заступником керівника Адміністрації Президента Росії Олексієм Громовим. Про це в ефірі каналу «Наш» сказала депутат Верховної Ради від фракції «Слуга народу», член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла.

«Ми входимо в регулярний формат роботи Ради національної безпеки і оборони. Це неправильне твердження, що РНБО не збиралося півроку. Збиралося постійно, просто в закритому режимі. Наведу приклад… Закриття телеканалів, які координувалися через пана Громова – це заступник в Адміністрації Президента Росії, який відповідає за медіанапрям», – сказала Безугла.

Вона додала, що на збір українськими спецслужбами достатнього обсягу інформації щодо фінансування телеканалів пішло півроку.

Депутат в дискусії з гостями програми щодо новоствореного телеканалу «Перший незалежний» додала, що спецслужбами «всі експерти перевіряються».

Нагадаємо, у лютому 2021 року за рішенням РНБО на нардепа від ОПЗЖ, проросійського політика Віктора Медведчука наклали санкції, заблокувавши роботу трьох його телеканалів – «112 Україна», ZIK та NewsOne. Блокування телеканалів сталося на підставі дій правоохоронних органів.

19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко. Проте, попри санкції він може і далі використовувати свої автомобілі та нерухомість.

Телеканал «Перший Незалежний», куплений компанією колишніх співробітників холдингу Тараса Козака, відключили від мовлення через годину після старту трансляції. Водночас секретар Ради нацбезпеки Олексій Данілов під час брифінгу заперечив, що РНБО має стосунок до відключення нового каналу від супутникового мовлення.

На початку березня відеохостинг YouTube заблокував трансляцію каналу Медведчука «112 Україна».