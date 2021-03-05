YouTube заблокував трансляцію каналу Медведчука

Акаунт «112 Україна» на YouTube не заблокований повністю, а лише пряма трансляція на ньому

Відеохостинг YouTube заблокував пряму трансляцію телеканалу «112 Україна», який раніше потрапив під санкції.

Про це повідомляють журналісти «каналів Медведчука».

Так, проросійський телеканал «Перший Незалежний», який був створений співробітниками заблокованих каналів народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака, повідомляє, що сервіс прийняв таке рішення «під колосальним тиском української влади в особі президента Володимира Зеленського».

Акаунт «112 Україна» на YouTube не заблокований повністю, а лише пряма трансляція на ньому.

Інші телеканали від цього холдингу продовжують вести трансляцію на YouTube. Їх не заблокували на цьому майданчику.

Наразі на YouTube-сторінці «112 Україна» немає ефіру каналу, однак підключена трансляція «Першого Незалежного», який створили журналісти з санкційних телеканалів.

Раніше Міністерство культури попросило YouTube закрити NewsOne, ZIK і «112 Україна».

Нагадаємо, телеканал «Перший Незалежний», куплений компанією колишніх співробітників холдингу Тараса Козака, відключили від мовлення через годину після старту трансляції. Водночас секретар Ради нацбезпеки Олексій Данілов під час брифінгу заперечив, що РНБО має стосунок до відключення нового каналу від супутникового мовлення.

Ексведучий NewsOne та співвласник медіахолдингу «Новини» Руслан Коцаба розповів, що у Києві для каналу облаштували студію. Мовлення відбувається на youtube-каналах ZIK, NewsOne та «112».