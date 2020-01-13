США ввели санкції проти екслідера Демократичної партії Молдови, який втік із країни
Корумповані дії Владіміра Плахотнюка дискредитували верховенство права, зазначив Помпео
США внесли екслідера Демократичної партії Молдови олігарха Владіміра Плахотнюка в список осіб, що підлягають санкціям, через узурпацію влади в країні.
Про це державний секретар США Майк Помпео написав у Twitter.
«Корумповані дії Владіміра Плахотнюка дискредитували верховенство права й суттєво скомпрометували незалежність демократичних інституцій Молдови. Сьогодні я офіційно вношу його в список підсанкційних осіб. Сполучені Штати й надалі підтримують Молдову в її боротьбі з корупцією», — йдеться в заяві держсекретаря США.
Vladimir Plahotniuc's corrupt actions undermined the rule of law and severely compromised the independence of democratic institutions in #Moldova. Today, I publicly designate him. The U.S. stands with Moldova in its fight against corruption.— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 13 січня 2020 р.
Нагадаємо, парламент Молдови 12 листопада 2019 року затвердив новий уряд на чолі з прем'єром Іоном Кіку. Новий уряд підтримали 62 депутати, в тому числі від Партії соціалістів і Демпартії.
У Молдові проросійська партія президента Ігоря Додона об'єдналася з проєвропейською силою і створила новий уряд. Протилежні за поглядами сили об'єдналися проти правлячої Демократичної партії і її лідера-олігарха Володимира Плахотнюка.
Коаліція проголосувала за «звільнення захопленого олігархами держави» і планує розслідувати «відмивання» коштів.
Конституційний суд Молдови тимчасово відсторонив Ігоря Додона з посади, призначивши в.о. президента експрем'єра Павла Філіпа. Рішення прийняли через те, що Додон не розпустив парламент.