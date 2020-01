США ввели санкції проти екслідера Демократичної партії Молдови, який втік із країни

Корумповані дії Владіміра Плахотнюка дискредитували верховенство права, зазначив Помпео

США внесли екслідера Демократичної партії Молдови олігарха Владіміра Плахотнюка в список осіб, що підлягають санкціям, через узурпацію влади в країні.

Про це державний секретар США Майк Помпео написав у Twitter.

«Корумповані дії Владіміра Плахотнюка дискредитували верховенство права й суттєво скомпрометували незалежність демократичних інституцій Молдови. Сьогодні я офіційно вношу його в список підсанкційних осіб. Сполучені Штати й надалі підтримують Молдову в її боротьбі з корупцією», — йдеться в заяві держсекретаря США.

Vladimir Plahotniuc's corrupt actions undermined the rule of law and severely compromised the independence of democratic institutions in #Moldova. Today, I publicly designate him. The U.S. stands with Moldova in its fight against corruption.