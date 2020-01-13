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    США ввели санкції проти екслідера Демократичної партії Молдови, який втік із країни

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    США ввели санкції проти екслідера Демократичної партії Молдови, який втік із країни

    Корумповані дії Владіміра Плахотнюка дискредитували верховенство права, зазначив Помпео

    США внесли екслідера Демократичної партії Молдови олігарха Владіміра Плахотнюка в список осіб, що підлягають санкціям, через узурпацію влади в країні.

    Про це державний секретар США Майк Помпео написав у Twitter.

    «Корумповані дії Владіміра Плахотнюка дискредитували верховенство права й суттєво скомпрометували незалежність демократичних інституцій Молдови. Сьогодні я офіційно вношу його в список підсанкційних осіб. Сполучені Штати й надалі підтримують Молдову в її боротьбі з корупцією», — йдеться в заяві держсекретаря США.

    Нагадаємо, парламент Молдови 12 листопада 2019 року затвердив новий уряд на чолі з прем'єром Іоном Кіку. Новий уряд підтримали 62 депутати, в тому числі від Партії соціалістів і Демпартії.

    У Молдові проросійська партія президента Ігоря Додона об'єдналася з проєвропейською силою і створила новий уряд. Протилежні за поглядами сили об'єдналися проти правлячої Демократичної партії і її лідера-олігарха Володимира Плахотнюка.

    Коаліція проголосувала за «звільнення захопленого олігархами держави» і планує розслідувати «відмивання» коштів.

    Конституційний суд Молдови тимчасово відсторонив Ігоря Додона з посади, призначивши в.о. президента експрем'єра Павла Філіпа. Рішення прийняли через те, що Додон не розпустив парламент.

    коаліція суд США санкції Молдова Конституційний суд Майк Помпео
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