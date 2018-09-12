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    «Ви маєте право на компенсацію, але її не отримаєте». Переселенець з Донбасу розказав, як шукав правди в урядових кабінетах

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    <span>Переселенець Юрій Воробйов</span> - «Ви маєте право на компенсацію, але її не отримаєте». Переселенець з Донбасу розказав, як шукав правди в урядових кабінетах
    Переселенець Юрій Воробйов

    Юрій Воробйов за підтримки Гельсінської групи також готує позов до ЄСПЛ

    Переселенець Юрій Воробйов в інтерв’ю «Главкому» прокоментував рішення Печерського суду столиці про виплату його родині 25 млн грн за зруйноване житло на Донбасі. Як відомо, минулого тижня з’явилась постанова суду, в якій державу зобов’язують виплатити компенсацію сім’ї переселенців, яка втратила на сході України два будинки.

    За словами Воробйова, ніхто ніяких грошей йому виплачувати не збирається. Уряд буде оскаржувати рішення суду, а інстанції, до яких звернувся потерпілий в надії відновити справедливість, і раніше не заперечували його право на відшкодування збитків, але давали зрозуміти, що кошти з державного бюджету не будуть витрачати «не за призначенням». 

    «Міністерство у справах тимчасово окупованих територій відповіло, мовляв, у його бюджеті передбачені гроші лише на виплату зарплати і комунальних послуг. Коли я звернувся до них з вимогою відзвітувати, яку вони взагалі розвинули діяльність, аби вирішити мою проблему, вони надали відписку: мовляв, це – засекречена інформація. Тобто міністерство абсолютно не хоче цим займатися», - розповів Воробйов.

    Сім’ї переселенця мають виплатити кошти на підставі закону «Про тероризм», Кодексу цивільного захисту і Конституції України.

    В результаті чоловік звернувся до Гельсінської групи, яка допомогла йому сформувати позов до Європейського суду з прав людини. «ЄСПЛ чекає лише на момент, коли я вичерпаю усі юридичні можливості в Україні», - зазначив Воробйов.

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