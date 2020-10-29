«Вибачте»: у Раді скасували рішення про позбавлення акредитації низки ЗМІ



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Напередодні комітет Верховної Ради зі свободи слова заборонив журналістам 22 видань відвідувати парламент

Апарат Верховної Ради вибачився за рішення позбавити журналістів акредитації

У Верховній Раді скасували прийняте раніше рішення про позбавлення акредитації деяких ЗМІ.

Про це у Facebook повідомила керівник пресслужби Апарату Верховної Ради Ірина Кармелюк.

«Шановні колеги журналісти! Попереднє рішення про припинення акредитації скасовано. Вибачте за таке рішення!», – зазначила вона.

Перед цим голова Верховної Ради Дмитро Разумков дав термінове доручення пресслужбі Апарату Ради переглянути та ухвалити виважене рішення щодо переліку ЗМІ та підстав позбавлення їх акредитації до парламенту.

Напередодні стало відомо, що комітет Верховної Ради зі свободи слова заборонив журналістам 22 видань відвідувати парламент. До цього чорного списку потрапили навіть журналісти-розслідувачі «Слідства.Інфо».