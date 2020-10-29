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    У світі

    Трамп заявив, що у США більше немає вільної преси

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    <p>Президент США розкритикував ЗМІ</p> - Трамп заявив, що у США більше немає вільної преси

    Президент США розкритикував ЗМІ

    За словами Трампа, «у США залишилося замовчування подій або просто фейки»

    Президент США Дональд Трамп розкритикував американські ЗМІ, заявивши, що в країні не залишилося вільної преси.

    Про це він написав у Twitter.

    «У США більше немає вільної преси, залишилося замовчування подій або просто фейки. Дуже багато нового дізнався за останні два тижні про корупцію в ЗМІ та високих технологіях, які навіть гірші. Скасуйте розділ 230», – заявив Трамп.

    Зазначимо, що розділ 230 – частина законодавства США, яка захищає операторів комп'ютерних сервісів при видаленні або модерації сторонніх матеріалів, які вони вважають непристойними або образливими.

    До слова, напередодні стало відомо, що комітет Верховної Ради зі свободи слова заборонив журналістам 22 видань відвідувати парламент. До цього чорного списку потрапили навіть журналісти-розслідувачі «Слідства.Інфо».

    ЗМІ США Дональд Трамп президент журналіст
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