Трамп заявив, що у США більше немає вільної преси



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Президент США розкритикував ЗМІ

За словами Трампа, «у США залишилося замовчування подій або просто фейки»

Президент США Дональд Трамп розкритикував американські ЗМІ, заявивши, що в країні не залишилося вільної преси.

Про це він написав у Twitter.

«У США більше немає вільної преси, залишилося замовчування подій або просто фейки. Дуже багато нового дізнався за останні два тижні про корупцію в ЗМІ та високих технологіях, які навіть гірші. Скасуйте розділ 230», – заявив Трамп.

The USA doesn’t have Freedom of the Press, we have Suppression of the Story, or just plain Fake News. So much has been learned in the last two weeks about how corrupt our Media is, and now Big Tech, maybe even worse. Repeal Section 230! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 28, 2020

Зазначимо, що розділ 230 – частина законодавства США, яка захищає операторів комп'ютерних сервісів при видаленні або модерації сторонніх матеріалів, які вони вважають непристойними або образливими.

До слова, напередодні стало відомо, що комітет Верховної Ради зі свободи слова заборонив журналістам 22 видань відвідувати парламент. До цього чорного списку потрапили навіть журналісти-розслідувачі «Слідства.Інфо».