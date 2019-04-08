Вибори-2019: глава ЦВК розповіла, де повинні відбутися офіційні дебати



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Кандидати на пост президента України Петро Порошенко та Володимир Зеленський Колаж: Радіо Свобода

За словами голови ЦВК, кошти на проведення дебатів за рахунок державного бюджету були закладені ще у 2018 році

Офіційні дебати кандидатів на пост президента України Володимира Зеленського та Петра Порошенка за кошт державного бюджету мають проводитися у студії «Суспільного».

Про це повідомила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук.

За її словами, дебати кандидатів в президенти Зеленського та Порошенка за кошт держбюджету повинні відбутися у студії «Суспільного» за адресою м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42.

«Звертаю вашу увагу на існуючу постанову ЦВК від 5 травня 2014 року № 472, якою встановлено місце проведення дебатів. Там лише вказана стара адреса на вулиці Мельникова, яка зараз - Юрія Іллєнка. Але адреса та ж сама. Це вже приміщення суспільної телерадіокомпанії. Саме там мають проводитись дебати. Це теледебати, які мають бути обов’язково проведені у відповідності до законодавства», - заявила вона.

За словами голови ЦВК, кошти на проведення дебатів за рахунок державного бюджету були закладені ще у 2018 році.

«Важливою характеристикою цих дебатів є те, що вони оплачуються з коштів державного бюджету, розпорядником яких є ЦВК. Безумовно, ці кошти були закладені ще у 2018 році. Це частина виборчого процесу», - наголосила Сліпачук.

Вибори Президента України 2019

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Як повідомлялось, президент Петро Порошенко чекатиме Володимира Зеленського на дебати 14 квітня на НСК «Олімпійський».

Другий тур президентських виборів, в якому візьмуть участь Петро Порошенко та Володимир Зеленський, відбудеться 21 квітня, визначили в ЦВК.

Другому туру передуватиме традиційний «день тиші» напередодні. Результати голосування мають бути встановлені не пізніше 1 травня, а офіційно оприлюднені все в тих же газетах – ще за три дні.

Протягом 30 днів з моменту оприлюднення офіційних результатів має відбутись інавгурація – тож максимум 3 червня в Україні з’явиться новий (старий) президент.

Як відомо, у першому турі Зеленського підтримали 30,24% (5 713 825 виборців), Порошенка - 15,95%(3 014 523 виборців), а Гриценка - 6,91% (1 306 411 виборців).

Джерело: РБК-Україна