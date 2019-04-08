Вибори-2019: глава ЦВК розповіла, де повинні відбутися офіційні дебати
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Розсилка
За словами голови ЦВК, кошти на проведення дебатів за рахунок державного бюджету були закладені ще у 2018 році
Офіційні дебати кандидатів на пост президента України Володимира Зеленського та Петра Порошенка за кошт державного бюджету мають проводитися у студії «Суспільного».
Про це повідомила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук.
За її словами, дебати кандидатів в президенти Зеленського та Порошенка за кошт держбюджету повинні відбутися у студії «Суспільного» за адресою м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42.
«Звертаю вашу увагу на існуючу постанову ЦВК від 5 травня 2014 року № 472, якою встановлено місце проведення дебатів. Там лише вказана стара адреса на вулиці Мельникова, яка зараз - Юрія Іллєнка. Але адреса та ж сама. Це вже приміщення суспільної телерадіокомпанії. Саме там мають проводитись дебати. Це теледебати, які мають бути обов’язково проведені у відповідності до законодавства», - заявила вона.
За словами голови ЦВК, кошти на проведення дебатів за рахунок державного бюджету були закладені ще у 2018 році.
«Важливою характеристикою цих дебатів є те, що вони оплачуються з коштів державного бюджету, розпорядником яких є ЦВК. Безумовно, ці кошти були закладені ще у 2018 році. Це частина виборчого процесу», - наголосила Сліпачук.
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Зеленський Володимир Олександрович30.24%
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Порошенко Петро Олексійович15.95%
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Тимошенко Юлія Володимирівна13.40%
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Бойко Юрій Анатолійович11.67%
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Гриценко Анатолій Степанович6.91%
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Смешко Ігор Петрович6.04%
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Ляшко Олег Валерійович5.48%
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Вілкул Олександр Юрійович4.15%
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Кошулинський Руслан Володимирович1.62%
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Тимошенко Юрій Володимирович0.62%
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Шевченко Олександр Леонідович0.57%
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Наливайченко Валентин Олександрович0.22%
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Балашов Геннадій Вікторович0.17%
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Богомолець Ольга Вадимівна0.17%
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Безсмертний Роман Петрович0.14%
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Бондар Віктор Васильович0.11%
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Тарута Сергій Олексійович0.10%
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Литвиненко Юлія Леонідівна0.10%
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Дерев’янко Юрій Богданович0.10%
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Шевченко Ігор Анатолійович0.09%
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Богословська Інна Германівна0.09%
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Петров Володимир Володимирович0.08%
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Кармазін Юрій Анатолійович0.08%
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Каплін Сергій Миколайович0.08%
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Скоцик Віталій Євстафійович0.07%
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Мороз Олександр Олександрович0.06%
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Журавльов Василь Миколайович0.05%
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Кривенко Віктор Миколайович0.04%
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Кива Ілля Володимирович0.03%
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Габер Микола Олександрович0.03%
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Ващенко Олександр Михайлович0.03%
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Данилюк Олександр Володимирович0.02%
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Корнацький Аркадій Олексійович0.02%
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Соловйов Олександр Миколайович0.02%
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Новак Андрій Яремович0.02%
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Купрій Віталій Миколайович0.02%
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Ригованов Руслан Олександрович0.02%
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Насіров Роман Михайлович0.01%
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Носенко Сергій Михайлович0.01%
Як повідомлялось, президент Петро Порошенко чекатиме Володимира Зеленського на дебати 14 квітня на НСК «Олімпійський».
Другий тур президентських виборів, в якому візьмуть участь Петро Порошенко та Володимир Зеленський, відбудеться 21 квітня, визначили в ЦВК.
Другому туру передуватиме традиційний «день тиші» напередодні. Результати голосування мають бути встановлені не пізніше 1 травня, а офіційно оприлюднені все в тих же газетах – ще за три дні.
Протягом 30 днів з моменту оприлюднення офіційних результатів має відбутись інавгурація – тож максимум 3 червня в Україні з’явиться новий (старий) президент.
Як відомо, у першому турі Зеленського підтримали 30,24% (5 713 825 виборців), Порошенка - 15,95%(3 014 523 виборців), а Гриценка - 6,91% (1 306 411 виборців).
Джерело: РБК-Україна