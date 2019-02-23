У БПП заявили, що Порошенко відправить Авакова у відставку



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Аваков Арсен

Замість Авакова Порошенко може призначити в. о. міністра МВС губернатора Київської області Терещука, зазначив Лещенко

Нардеп від БПП Сергій Лещенко стверджує, що президент Петро Порошенко змушений буде продавити відставку глави МВС Арсена Авакова, який відмовляється співпрацювати з главою держави і готовий допомагати Юлії Тимошенко.

Про це Лещенко написав у Telegram-каналі.

Коментуючи заяву Авакова про те, що проти нього готують провокацію, Лещенко зазначив, що Порошенко, в відсутності лояльного міністра внутрішніх справ, буде вкрай складно реалізувати корупційну схему по забезпеченню лояльності електорату, тому нинішній глава МВС, який готовий підтримати Тимошенко в боротьбі з нинішнім главою держави, буде відправлений у відставку.

«У п'ятницю ввечері міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поширив екстрене повідомлення на Facebook. Нібито проти нього готують провокацію, яка буде полягати в тому, що на його рахунки в Україні та Італії переведуть велику суму грошей мало не з Росії. І нібито це буде «оплата послуг МВС з прикриття фальсифікації та підкупу виборців на користь певного кандидата». Сам по собі факт, що у міністра внутрішніх справ України є рахунки в Італії, і туди переводять якісь гроші - це вже дивно. Але у нас в країні багато дивного. Ясно одне - на фінальну стадію виходять президентські вибори, і ставки тут вище, ніж просто гроші. Переможений може заплатити своєю свободою», - написав Лещенко

За словами депутата, чинному президенту буде непросто розгорнути сітку зі скупки голосів, маючи нелояльного міністра внутрішніх справ.

«Аваков не приховує, що готовий допомагати Тимошенко розкривати сітку Порошенко. Тому звільнення Авакова є необхідною умовою для Порошенка. І у нього вже готова заміна на це місце - міністра через парламент навряд чи проведе, але виконуючим обов'язки він не проти призначити Олександра Терещука. Сьогодні він губернатор Київської області, а в часи Януковича був головою Волинської обласної міліції, направляв Беркут на майдан, був люстрованим - але від покарання його врятував якраз Порошенко, який видав спеціальний указ», - повідомив журналіст.

Вибори президента відбудуться 31 березня 2019 року. Центральна виборча комісія зареєструвала 44 претендентів на цю посаду.