Байден переміг на виборах у штаті Вісконсін, - CNN

Після перемоги у Вісконсині, у Байдена 237 голосів виборців, а у президента Дональда Трампа - 213

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джозеф Байден переміг на виборах в штаті Вісконсін. Там він повинен забрати 10 голосів виборців.

Цей результат прогнозує CNN після підрахунку голосів у штаті.

Після перемоги у Вісконсині, у Байдена 237 голосів виборців, а у президента Дональда Трампа - 213.

Залишаються невизначеними переможці ще в семи штатах - Арізона, Невада, Джорджія, Північна Кароліна, Пенсільванія, Мічиган і Аляска.

Раніше керівник виборчої кампанії чинного президента США Дональда Трампа Білл Степієн заявив, що вони вимагають перерахувати голоси в штаті Вісконсін.

Також повідомлялося, що Трамп звинувачує демократів у маніпуляціях голосами у Пенсильванії та Мічигані.

4 листопада Байден вирвався в лідери у Мічигані, який дає 16 голосів виборників, також колишній віцепрезидент почав перемагати Трампа у Вісконсині (10 голосів виборників). Перемога у цих штатах може стати вирішальною для Байдена.

Президент Дональд Трамп назвав дивним відрив Байдена в ключових шатах і натякає на фальсифікації.

До цього Трамп фактично оголосив про свою перемогу, буцімто його показники на виборах свідчать про перемогу і йому вдалося взяти «хиткі штати».

За словами президента, його суперник Джо Байдена вже не зможе наздогнати його. Також чинний президент США звинуватив Байдена у шахрайстві та готовності відстоювати свою перемогу у Верховному суді.

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