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    Вибори у Росії: в окупованому Севастополі - рекордно низька явка

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    Вибори у Росії: в окупованому Севастополі - рекордно низька явка
    Фото ЕРА

    «Станом на 12 годину явка склала 12,25% виборців, - «голова виборчкому»

    Явка на «виборах депутатів Законодавчих зборів» в окупованому Севастополі до полудня становила 12,25%, що є найнижчим показником на виборах регіонального та федерального рівня за всі п'ять років після окупації півострова Росією. Про це в неділю повідомив журналістам «голова виборчкому» Сергій Даниленко.

    «Станом на 12 годину явка склала 12,25% виборців. Для порівняння: на виборах Заксобранія першого складу - 18,92%, на виборах губернатора було 14,9%, на виборах в Держдуму у 2016 році - 20,32%, на виборах президента - 35,08%. Поки явка за всі минулі п'ять кампаній нижча. Будемо сподіватися, що погода погіршиться і люди підуть на виборчі дільниці», - сказав Даниленко.

    Як пише видання, загальна кількість виборців, згідно зі списками, становить 320,5 тис. осіб. Даниленко ж уточнив, що до кінця дня ця цифра може змінитися: додадуться виборці, яких з якихось причин раніше не внесли до списків.

    Зазначено, що «парламент» Севастополя, вибори в який проходять 8 вересня, в єдиний день голосування, складається з 24 депутатів: 16 з них будуть обрані за партійними списками, ще 8 - по одномандатних округах. «Чинний депутатський корпус» був обраний у вересні 2014 року – незабаром після окупації Криму і Севастополя Росією.

    Нагадаємо, у Росії стартував єдиний день голосування.

    У свою чергу, МЗС України закликало посилити міжнародний тиск на Росію через "вибори" в окупованому Криму.

    Європейський союз вже заявив, що не визнає проведені 8 вересня російською владою в Криму і Севастополі вибори депутатів парламентів і місцевих рад.

    Джерело: ТАСС

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