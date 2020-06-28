Ексзитпол. У Польщі відбудеться другий тур виборів президента: хто проходить графіка



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Чинний президент Польщі Анджей Дуда і мер Варшави Рафал Тшасковський виходять у другий тур виборів 12 липня

За даними екзитполу, чинний президент Польщі Анджей Дуда у першому турі набрав 41,8% голосів

Чинний президент Польщі Анджей Дуда і мер Варшави Рафал Тшасковський поборються між собою у другому турі президентських виборів 12 липня.

Про це свідчать дані екзитполу, проведеного центром Ipsos у день виборів, пише tvn24.pl.

Зокрема, за Дуду, якого підтримує владна партія «Право і Справедливість» (PiS), проголосувати 41,8% виборців. За кандидата Громадянської коаліції Тшасковського - 30,4%.

За незалежного кандидата Шимона Головню проголосували 13,3% виборців, за кандидата від націоналістичної Конфедерації Кшиштофа Босака -7,4%, лідера Польської селянської партії Владислава Косіняка-Камиша – 2,6%, за кандидата від Лівиці Роберта Бєдроня – 2,9%.

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Явка на виборах склала 62,9%. Державна виборча комісія обіцяє оприлюднити офіційні результати виборів у вівторок ввечері або в середу.

Нагадаємо, сьогодні президентські вибори відбувалися у Польщі. Вони мали пройти у травні, але були перенесені через пандемію коронавірусу.

Фаворитом, згідно з опитуваннями, є діючий президент Польщі Анджей Дуда, який представляє правлячу націонал-консервативну партію «Закон і справедливість». На другому місці – мер Варшави Рафал Тшасковский - кандидат ліберально-демократичного опозиційного блоку «Громадянська платформа».

Якщо жоден із кандидатів у першому турі виборів не отримає більше половини дійсно поданих голосів, то 12 липня відбудеться другий тур виборів.