Підрахунок результатів виборів у Польщі: Дуда отримує понад 45% голосів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Анджей Дуда впевнений у своїй перемозі в другому турі виборів

У Польщі триває підрахунок результатів голосування

Згідно з попередніми результатами підрахунку голосування, Анджей Дуда лідирує у першому турі виборів президента Польщі. Дані оприлюднені за результатом підрахунку голосів на 82% виборчих дільниць.

Водночас він не зміг набрати 50% голосів, необхідних для перемоги вже в першому турі.

Дуда, якого підтримує нині владна популістська й євроскептична партія «Право і справедливість», здобуває 45,7% голосів виборців на голосуванні.

Згідно з оприлюдненими напередодні даними екзитполів, Дуда отримує 41,8% голосів.

Разом із ним до другого туру виборів виходить мер Варшави Рафал Тшасковський. Він, згідно з попередніми результатами, здобуває 28,5% голосів. Екзитполи прогнозували Тшасковському 30,4%.

Якщо такі дані будуть підтверджені, другий тур відбудеться 12 липня. При цьому, за деякими з прогнозів, у другому турі більший шанс перемогти може мати саме Тшасковський.

Дуда вважає, що в другому турі виборів за нього повинні проголосувати виборці кандидатів, які не вийшли у другий тур.

Явка на вибори, попри коронавірусну пандемію, була високою і, за даними екзит-полу, склала 63%.