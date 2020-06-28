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    У світі

    Дуда впевнений, що за нього проголосують виборці кандидатів, як вибули

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    Чинний президент Польщі Анджей Дуда - Дуда впевнений, що за нього проголосують виборці кандидатів, як вибули
    Чинний президент Польщі Анджей Дуда

    Дуда не упустив можливості обрушитися з критикою на свого конкурента у другому турі

    Чинний президент Польщі Анджей Дуда вважає, що в другому турі виборів глави держави за нього повинні проголосувати виборці кандидатів, які не вийшли у другий тур.

    Як відомо, дані екзитполу, проведеного соціологічною лабораторією Ipsos, свідчать про те, що Дуда і кандидат від опозиції Рафал Тшасковський вийшли до другого туру президентських виборів, який пройде 12 липня.

    «Я не сумніваюся, що виборці Владислава Косіняка-Камиша дивляться на сімейні цінності так само, як і я», - заявив Дуда, аиступаючи в своєму виборчому штабі після оголошення результатів опитування.

    Під час виборчої кампанії чинний президент, зокрема, пообіцяв не допустити одностатевих шлюбів і усиновлення дітей одностатевими парами.

    Також він сподівається на виборців Кшиштофа Босака і коаліції націоналістів і євроскептиків «Конфедерація».

    «Його (Босака - ред.) виборці, особливо молоді люди, хотіли б, щоб багато питань вирішувалося швидше. Але мета у нас одна - сильна Польща, польські інтереси на першому місці», - сказав Дуда.

    Звертаючись до виборців лівих поглядів, яких представляв Роберт Бедронь, Дуда заявив, що, незважаючи на численні концептуальні розбіжності, значне місце в його програмі займає «турбота про звичайну людину, яка щодня важко працює».

    При цьому Дуда не упустив можливості обрушитися з критикою на свого конкурента у другому турі. Він нагадав, що Тшасковський є заступником голови партії «Громадянська платформа», урядом якої (до 2015 року - ред.) прийнято ряд непопулярних заходів, зокрема, підвищення пенсійний вік.

    Звертаючись до своїх виборців, Дуда пообіцяв, що до кінця його нового президентського п'ятирічного терміну середня зарплата по країні досягне 2 тисяч євро.

    «У Польщі повинні заробляти, нарешті, так, як в багатих країнах Західної Європи», - сказав він.

    Як відомо, явка на виборах склала 62,9%. Державна виборча комісія обіцяє оприлюднити офіційні результати виборів у вівторок ввечері або в середу.

    Нагадаємо, сьогодні президентські вибори відбувалися у Польщі. Вони мали пройти у травні, але були перенесені через пандемію коронавірусу.

    Фаворитом, згідно з опитуваннями, є діючий президент Польщі Анджей Дуда, який представляє правлячу націонал-консервативну партію «Закон і справедливість». На другому місці  – мер Варшави Рафал Тшасковский - кандидат ліберально-демократичного опозиційного блоку «Громадянська платформа».

    Якщо жоден із кандидатів у першому турі виборів не отримає більше половини дійсно поданих голосів, то  12 липня  відбудеться другий тур виборів.

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