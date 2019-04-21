ЦВК оприлюднила перші дані щодо явки виборців після закриття виборчих дільниць



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Україні 21 квітня відбулося повторне голосування на чергових виборах президента України

У Донецькій області явка виборців становила 55,32 %, Луганській - 49,03%, у Києві проголосували 66,27%

Центральна виборча комісія оприлюднила перші дані щодо явки виборців: станом на 20 годину проголосували 59,62% виборців.

Відповідні дані з п'яти окружкомів оприлюднені на інформаційному табло в Центральній виборчій комісії, повідомляє Укрінформ.

Так, зазначається, що у Донецькій області явка виборців становила 55,32 %, Луганській - 49,03%.

У Києві проголосували 66,27%.

Як повідомлялося, в Україні 21 квітня відбулося повторне голосування на чергових виборах президента України.

Нагадаємо, за даними екзит-полів новим президентом стає Володимир Зеленський.

Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського.

Порошенко розповів, чим буде займатися після поразки на виборах. За словами Порошенка, його команда буде захищати курс на членство в Євросоюз і НАТО, безвіз, українську мову, православну церкву України, стабільність фінансово-банківської системи.

Для проведення виборів було утворено 199 територіальних виборчих округів та один закордонний виборчий округ, а також близько 30 тисяч дільничних виборчих комісій. За кордоном було утворено 101 виборча дільниця.