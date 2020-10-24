В Азовському морі стався вибух на російському танкері



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Азовському морі вибухнув російський танкер

Врятовано 10 членів екіпажу, шукають ще трьох

Ввечері у суботу, 24 жовтня 2020 року, в акваторії Азовського моря стався вибух на російському танкері «Генерал Азі Асланов».

Про це одночасно повідомили російські інформаційні агенції ТАСС та «Інтерфакс».

Врятовано 10 членів екіпажу, шукають ще трьох.

Причина вибуху встановлюється.

Джерело ТАСС розповіло, що танкер йшов пустим. Вибух стався через випари від залишків нафтопродуктів. Десятьох членів екіпажу врятували, але доля трьох невідома.

За даними МНС Росії, зараз на борту танкера залишаються четверо осіб, їх найближчим часом евакуюють.

За даними сервісу VesselfFnder, що дозволяє в режимі реального часу відстежувати перебування морських суден, інцидент стався після того, як танкер пройшов Керченську протоку в напрямку Ростова-на-Дону.

Таку ж інформацію повідомляє й MarineTraffic.

Танкер споруджено 2005 року. Ходить під прапором РФ. Порт приписки - Таганрог. Власник - Palmali Shipping & Agency Ltd (Стамбул, Туреччина).