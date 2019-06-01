Вибух на пороховому заводі в РФ: 79 постраждалих



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Фото: Instagram @allmmain

Тільки одна людина в тяжкому стані

За медичною допомогою після вибуху на оборонному заводі в нижегородському Дзержинську (РФ) звернулися 79 осіб. Про це повідомляє російський «Інтерфакс» із посиланням на Міністерство охорони здоров'я Росії.

«За оновленою інформацією, у зв'язку з вибухом на заводі «Кристал» всього за медичною допомогою звернулося 79 осіб, 38 працівників заводу і 41 житель міста. Дітей серед них немає», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє Мінздрав Росії, станом на 18:00, на стаціонарному лікуванні перебуває 15 осіб, одна пацієнтка в тяжкому стані, близькому до середнього, 14 - середнього ступеня тяжкості. Амбулаторна допомога надана 63 пацієнтам.

Раніше повідомлялось про 42 постраждалих. Серед постраждалих - 38 співробітників порохового заводу.

Нагадаємо, в суботу на заводі «Кристал» в Дзержинську (Нижньогородська обл.) сталось кілька вибухів у цеху з виробництва тротилу.

ДержНДІ «Кристал» займається технологіями отримання вибухових речовин для озброєння і військової техніки, а також для цивільних галузей промисловості.

Майже два місяці тому на заводі теж стався вибух, який повністю зруйнував будівлю іншого цеху.