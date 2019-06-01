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    У світі

    Вибух на пороховому заводі в РФ: 79 постраждалих

    • Розсилка
    Вибух на пороховому заводі в РФ: 79 постраждалих
    Фото: Instagram @allmmain

    Тільки одна людина в тяжкому стані

    За медичною допомогою після вибуху на оборонному заводі в нижегородському Дзержинську (РФ) звернулися 79 осіб. Про це повідомляє російський «Інтерфакс» із посиланням на Міністерство охорони здоров'я Росії.

    «За оновленою інформацією, у зв'язку з вибухом на заводі «Кристал» всього за медичною допомогою звернулося 79 осіб, 38 працівників заводу і 41 житель міста. Дітей серед них немає», - йдеться в повідомленні.

    Як повідомляє Мінздрав Росії, станом на 18:00, на стаціонарному лікуванні перебуває 15 осіб, одна пацієнтка в тяжкому стані, близькому до середнього, 14 - середнього ступеня тяжкості. Амбулаторна допомога надана 63 пацієнтам.

    Раніше повідомлялось про 42 постраждалих. Серед постраждалих - 38 співробітників порохового заводу.

    Нагадаємо, в суботу на заводі «Кристал» в Дзержинську (Нижньогородська обл.) сталось кілька вибухів у цеху з виробництва тротилу.

    ДержНДІ «Кристал» займається технологіями отримання вибухових речовин для озброєння і військової техніки, а також для цивільних галузей промисловості.

    Майже два місяці тому на заводі теж стався вибух, який повністю зруйнував будівлю іншого цеху.

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