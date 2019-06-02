Вибух на тротиловому заводі в РФ: кількість постраждалих зросла до 89



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1 червня на заводі «Кристал» в Дзержинську (РФ) сталось кілька вибухів у цеху з виробництва тротилу

44 постраждалих - співробітники заводу, 45 - жителі прилеглих територій

Кількість постраждалих після вибуху на ДержНДІ «Кристал» в російському Дзержинську, за уточненими даними, склала 89 людей. Про це повідомили в уряді Нижегородської області, передає ТАСС.

«За уточненими даними, всього в результаті надзвичайної ситуації в Дзержинську в медичні установи звернулися 89 осіб. З них 44 - співробітники заводу, 45 - жителі прилеглих територій», - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що в російському Дзержинську внаслідок вибухів у тротиловому цеху на заводі боєприпасів «Кристал» 1 червня за медичною допомогою звернулися 85 людей.

Нагадаємо, в суботу на заводі «Кристал» в Дзержинську (Нижньогородська обл.) сталось кілька вибухів у цеху з виробництва тротилу.

ДержНДІ «Кристал» займається технологіями отримання вибухових речовин для озброєння і військової техніки, а також для цивільних галузей промисловості.

Майже два місяці тому на заводі теж стався вибух, який повністю зруйнував будівлю іншого цеху.