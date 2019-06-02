  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Вибух на тротиловому заводі в РФ: кількість постраждалих зросла до 89

    • Розсилка
    <span>1 червня на заводі &laquo;Кристал&raquo; в Дзержинську (РФ)&nbsp;сталось кілька вибухів&nbsp;у цеху з виробництва тротилу</span> - Вибух на тротиловому заводі в РФ: кількість постраждалих зросла до 89
    1 червня на заводі «Кристал» в Дзержинську (РФ) сталось кілька вибухів у цеху з виробництва тротилу

    44 постраждалих - співробітники заводу, 45 - жителі прилеглих територій

    Кількість постраждалих після вибуху на ДержНДІ «Кристал» в російському Дзержинську, за уточненими даними, склала 89 людей. Про це повідомили в уряді Нижегородської області, передає  ТАСС.

    «За уточненими даними, всього в результаті надзвичайної ситуації в Дзержинську в медичні установи звернулися 89 осіб. З них 44 - співробітники заводу, 45 - жителі прилеглих територій», - йдеться в повідомленні.

    Раніше повідомлялось, що в російському Дзержинську внаслідок вибухів у тротиловому цеху на заводі боєприпасів «Кристал» 1 червня за медичною допомогою звернулися 85 людей.

    Нагадаємо, в суботу на заводі «Кристал» в Дзержинську (Нижньогородська обл.) сталось кілька вибухів у цеху з виробництва тротилу.

    ДержНДІ «Кристал» займається технологіями отримання вибухових речовин для озброєння і військової техніки, а також для цивільних галузей промисловості.

    Майже два місяці тому на заводі теж стався вибух, який повністю зруйнував будівлю іншого цеху.

    Читайте також
    вибух Росія завод озброєння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ