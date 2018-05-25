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    Вибух у ресторані Канади: поліція виявила залишки саморобної бомби

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    Вибух у ресторані Канади: поліція виявила залишки саморобної бомби

    Спрацював саморобний вибуховий пристрій, який привели у дію двоє чоловіків - їх зафіксовано на записах камер спостереження

    У результаті спрацювання саморобного вибухового пристрою у одному з ресторанів Міссісаги, передмісті канадського Торонто, зазнали поранення 15 людей.

    Про це повідомляє Укрінформ.

    «Машини швидкої допомоги доправили до лікарень із ресторана Bombay Bhel у Міссісазі 15 осіб. Троє постраждалих дістали тяжкі поранення внаслідок вибуху, у решти (потерпілих - ред.) травми не становлять загрози для життя», - повідомили у місцевій службі швидкої медичної допомоги.

    Згодом у поліції уточнили, що спрацював саморобний вибуховий пристрій, який привели у дію двоє чоловіків - їх зафіксовано на записах камер спостереження. Вони зайшли до приміщення ресторана, кинули вибухівку і вибігли з приміщення, після чого пролунав вибух. Наразі правоохоронці намагаються встановити особи зловмисників та місце їх перебування.

    На місці інциденту перебувають машини рятувальної та правоохоронної служб, а також озброєні спецпризначенці. Із розташованого поряд торговельного центру евакуйовано персонал і відвідувачів. Рух пішоходів та автомобілів перекрито у всьому кварталі.

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