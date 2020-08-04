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    Вибух в Лівані: посольство України опублікувало «термінове оголошення»

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    Наслідки вибуху в ліванському місті Бейрут - Вибух в Лівані: посольство України опублікувало «термінове оголошення»
    Наслідки вибуху в ліванському місті Бейрут

    У посольстві просять повідомити про постраждалих українців в результаті вибуху в порту Бейрута

    Посольство України в Лівані просить повідомити про постраждалих в результаті вибуху в ліванському місті Бейрут українців.

    Про це сказано на сторінці посольства в Facebook.

    «Термінове оголошення!!! У зв'язку з вибухами в порту Бейрута 4 серпня 2020 року телефонуйте на гарячу лінію посольства 09615921668» – йдеться в повідомленні.

    Як відомо, на одному з портових складів Бейрута зберігалися конфісковані кілька років тому вибухонебезпечні речовини, які і стали причиною потужного вибуху.

    За попередніми данини загинули щонайменше 30 осіб, понад три тисячі людей постраждали. Лікарні Бейрута переповнені.

    Зазначимо, жителі Кіпру відчули потужний вибух, що прогримів у Бейруті.

    Нагадаємо, що у вівторок, 4 серпня в районі порту Бейрута - столиці Лівану - прогримів потужний вибух.

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