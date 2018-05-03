Вибухи у Балаклії: повної евакуації міста не буде

За даними місцевої влади, ситуація у Балаклії контрольована

Евакуація у Балаклії, що у Харківській області, буде часткова, евакуювати все місто наразі не планують Як повідомили у прес-службі Харківської обладміністрації, про це заявила голова ОДА Юлія Світлична. За її даними, ситуація у Балаклії контрольована, про евакуацію міста не йдеться. Евакуюють лише мешканців вулиці Арсенальної та



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За даними місцевої влади, ситуація у Балаклії контрольована

Евакуація у Балаклії, що у Харківській області, буде часткова, евакуювати все місто наразі не планують

Як повідомили у прес-службі Харківської обладміністрації, про це заявила голова ОДА Юлія Світлична.

За її даними, ситуація у Балаклії контрольована, про евакуацію міста не йдеться.

Евакуюють лише мешканців вулиці Арсенальної та приватного сектору, прилеглого до військового арсеналу.

Нагадаємо, сьогодні, 3 травня, о 13:35, внаслідок загорання сухої трави на колишній технічній території 65-го арсеналу, що у Балаклії на Харківщині, де тривали роботи з очищення і розмінування залишків снарядів, які не розірвалися внаслідок минулорічної надзвичайної події, розпочалась пожежа.

Це вже не перша пожежа на території арсеналу в Балаклії. Нагадаємо, у ніч на 23 березня 2017 року потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині, в Балаклії. Вибухи і пожежа тривали ще кілька днів. Жителів міста тоді евакуювали, поки рятувальники гасили пожежу.

Внаслідок пожежі на складі з боєприпасами у Балаклії Харківської області було пошкоджено 23 будівлі.

Після того, як вибухи на арсеналі були припинені, а пожежу приборкано, у Балаклії відновили електропостачання і опалення. Також відновлено газопостачання. До міста повернулися всі раніше евакуйовані мешканці.

Міністр екології Остап Семерак тоді заявив, що територія арсеналу в Балаклії потребуватиме екологічної рекультивації.

Через надзвичайну подію загалом було підраховано збитків на 220 млн гривень.

Після вибухів на військовому арсеналі розмінування у Балаклії тривало кілька місяців.