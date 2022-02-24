Вибухи в Борисполі: мер заявив, що працює ППО України

Українські військові стріляли по невідомому літальному апарату

Мер Борисполя Володимир Борисенко заявив, що вибухи, які чутні в місті, це робота української ППО. За його словами, армія збиває невідомі безпілотники. Про це повідомив Борисенко у Facebook.

«Станом на сьогоднішню хвилину в Борисполі ви чули вибухи. Хочу заспокоїти. Це працює наша армія, яка працює по невідомому літальному апарату, швидше за все, ворожих безпілотників», – заявив він.

В МВС повідомили, що розпочалося вторгнення військ РФ на територію України.

По всій території України запроваджено воєнний стан. Про це оголосив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні до українців.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що ухвалив рішення про проведення «спеціальної військової операції« у зв'язку із ситуацією на Донбасі.

Нагадаємо, обстріл розпочався о 5 ранку 24 лютого, коли розпочався спеціальний виступ російського президента.