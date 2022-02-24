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    Вибухи в Борисполі: мер заявив, що працює ППО України

    В Борисполі чутні вибухи - Вибухи в Борисполі: мер заявив, що працює ППО України
    В Борисполі чутні вибухи
    фото: кадр з відео

    Українські військові стріляли по невідомому літальному апарату

    Мер Борисполя Володимир Борисенко заявив, що вибухи, які чутні в місті, це робота української ППО. За його словами, армія збиває невідомі безпілотники. Про це повідомив Борисенко у Facebook.

    «Станом на сьогоднішню хвилину в Борисполі ви чули вибухи. Хочу заспокоїти. Це працює наша армія, яка працює по невідомому літальному апарату, швидше за все, ворожих безпілотників», – заявив він.

    В МВС повідомили, що розпочалося вторгнення військ РФ на територію України.

    По всій території України запроваджено воєнний стан. Про це оголосив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні до українців.

    Президент РФ Володимир Путін заявив, що ухвалив рішення про проведення «спеціальної військової операції« у зв'язку із ситуацією на Донбасі.

    Нагадаємо, обстріл розпочався о 5 ранку 24 лютого, коли розпочався спеціальний виступ російського президента.

    Теги: МВС армія обстріл мер військові воєнний стан Володимир Зеленський робота
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    Вибухи в Борисполі: мер заявив, що працює ППО України