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НАТО обговорює приведення ядерної зброї у стан бойової готовності – Столтенберг

Наталія Порощук
glavcom.ua
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НАТО обговорює приведення ядерної зброї у стан бойової готовності – Столтенберг
Столтенберг попередив, що Китай інвестує значні кошти в сучасні озброєння
фото з відкритих джерел

Столтенберг заявив, що НАТО повинне показати свій ядерний арсенал світу, щоб надіслати пряме послання ворогам

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс веде переговори щодо розгортання більшої кількості ядерної зброї на тлі загрози, що зростає, з боку Росії та Китаю. Про це він розповів в інтерв'ю The Telegraph.

Столтенберг сказав, що НАТО повинне показати свій ядерний арсенал світу, щоб надіслати пряме послання ворогам. Він додав, що між членами Альянсу проводяться консультації щодо виведення ракет зі сховищ і приведення їх у стан бойової готовності – як засобу стримування.

«Я не буду вдаватися в оперативні деталі щодо того, скільки ядерних боєголовок має бути в бойовому складі, а скільки – на зберіганні, але ми повинні консультуватися з цих питань. І саме це ми робимо», – сказав генсек.

Генеральний секретар НАТО хвалить 32 союзників за їхній внесок у стримування, в тому числі Нідерланди за нещодавні інвестиції у винищувачі подвійного призначення, які можуть нести американську ядерну зброю.

«Прозорість допомагає донести прямий сигнал про те, що ми, звичайно, є ядерним альянсом. Метою НАТО, звісно, є світ без ядерної зброї, але поки ядерна зброя існує, ми залишатимемося ядерним альянсом, тому що світ, в якому Росія, Китай і Північна Корея мають ядерну зброю, а НАТО не має, є більш небезпечним», – йдеться в інтерв'ю.

Столтенберг зазначив, що Китай, інвестує значні кошти в сучасні озброєння, в тому числі у свій ядерний арсенал, який, за його словами, зросте до 1000 боєголовок вже до 2030 року.

«А це означає, що в недалекому майбутньому НАТО може зіткнутися з чимось, з чим він ніколи раніше не стикався, а саме з двома ядерними потенційними супротивниками – Китаєм і Росією. Звичайно, це матиме наслідки», – сказав генсек.

Нагадаємо, що у Калінінграді російські загарбники можуть тримати близько сотні атомних боєголовок. Ризики щодо нападу Москви на країни ЄС цілком реальні. Про це заявив у Берліні глава МЗС Польщі Радослав Сікорський під час Конференції з відновлення України.

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Теги: росія НАТО Китай ядерна зброя Єнс Столтенберг

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