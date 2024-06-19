Байден анонсував програму легалізації мігрантів

За масштабами охоплення ця програма для мігрантів буде найбільшою з 2012 року

Президент США Джо Байден оголосив про широкомасштабну імміграційну програму, яка запропонує легальний статус та можливість отримати громадянство сотням тисяч нелегальних іммігрантів, які одружені з громадянами США. Про це пише BBC.

Зазначається, що нова політика США стосуватиметься тих, хто перебуває в країні не менше 10 років. За розрахунками адміністрації, новими правилами скористаються понад пів мільйона людей. Для таких людей упродовж трьох років буде змога подати документи на оформлення постійного місця проживання. Увесь цей час їм буде надано можливість легально працювати.

«Сьогодні я оголошую про рішення здорового глузду, яке покликане спростити процес отримання правового статусу для іммігрантів, одружених з американськими громадянами, які живуть тут упродовж тривалого часу. Для тих дружин або чоловіків та їхніх дітей, які прожили в Америці 10 або більше років, але не мають документів, ця програма дозволить подати документи для отримання легального статусу в Сполучених Штатах», – сказав Байден.

Виступаючи на заході в Білому домі, Джо Байден сказав, що цей крок допоможе імміграційній системі США стати менш «несправедливою» щодо іммігрантів, подружніх пар і всіх американців. Опитування показують, що імміграція є основною проблемою для багатьох виборців напередодні президентських виборів у листопаді.

США вже надають можливість отримати громадянство для іммігрантів, які одружені з американцями та в’їхали в країну законно за візою. Але в більшості випадків ті, хто в'їжджають нелегально, повинні спочатку залишити США на тривалий час, перш ніж їм буде дозволено легально повернутися.

Нова програма дозволить подружжю та їхнім дітям подати заяву на постійне проживання без виїзду за кордон, усунувши потенційно тривалий процес і розділення сім’ї.

За масштабами охоплення це буде найбільша програма для мігрантів з 2012 року, коли Барак Обама зафіксував юридично право на законне перебування у США тим особам, які потрапили до країни ще у дитячому віці.

Нагадаємо, влада США почне негайно висилати з країни нелегальних мігрантів з Росії та ще п'яти країн колишнього СРСР, спійманих на кордоні з Мексикою.

Раніше президент США Джо Байден тимчасово заборонив надавати притулок мігрантам, які незаконно перетинали кордон. У заяві Білого дому наголошено, що рішення про ненадання притулку нелегальним мігрантам з Мексики є тимчасовим. «Ці заходи не є постійними. Вони будуть скасовані, коли кількість мігрантів, які перетинають кордон, стане достатньо низькою, щоб американська система могла безпечно та ефективно управляти прикордонними операціями», – наголосили в Білому домі.