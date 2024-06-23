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Президент Польщі прилетів до Китаю, де говоритиме про Україну

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Президент Польщі прилетів до Китаю, де говоритиме про Україну
24 червня Дуда зустрінеться з головою КНР Сі Цзіньпіном
фото: Канцелярія президента Польщі

Польський президент планує обговорити з Сі Цзіньпіном війну Росії проти України

Президент Польщі Анджей Дуда 22 червня прибув з офіційним візитом до Китаю. Він зустрінеться із Сі Цзіньпіном. Основні питання розмови – безпека та економічні питання. Про це повідомила канцелярія президента Польщі.

24 червня Дуда зустрінеться з головою КНР Сі Цзіньпіном, а також із прем'єр-міністром Китаю Лі Цяном і головою постійного комітету китайського парламенту Чжао Лей.

Президент Польщі Анджей Дуда та його дружина Агата Корнгаузер-Дуда прибули до Китаю
Президент Польщі Анджей Дуда та його дружина Агата Корнгаузер-Дуда прибули до Китаю
фото: Канцелярія президента Польщі

Польський президент планує обговорити з Сі Цзіньпіном ситуацію навколо війни Росії проти України.

«Цей візит дуже важливий для нашої безпеки в Європі. Ми знаємо, що Китай є наддержавою, знаємо, що він має дружні відносини не тільки з Білоруссю, але й з Росією, а Росія сьогодні є агресором в Україні. І це те, що я хотів би обговорити з Президентом Сі Цзіньпіном», – повідомив Дуда.

Крім того, він хоче обговорити з Сі Цзіньпіном поведінку Білорусі, зокрема її гібридні атаки проти Польщі за допомогою нелегальних мігрантів.

Він зазначив, що Китай міг би постачати свої товари в Європу через Білорусь, але залізничний шлях через Польщу обмежений через прикордонні провокації з боку Білорусі.

25 червня Дуда візьме участь у літньому Всесвітньому економічному форумі в Даляні, де показуватиме Польщу як привабливу країну для інвестицій. Наступного дня в Шанхаї польський президент візьме участь у польсько-китайському економічному форумі.

Як повідомлялося, президент Польщі Анджей Дуда на вихідних прилетить до Китаю, де зустрінеться з Сі Цзіньпіном. Дуда розповів, що обговорить із Сі Цзіньпіном економічні відносини та мир в Україні.

Раніше Китай відвідав російський диктатор. Путін у ніч проти 16 травня прибув до китайського Пекіна на запрошення свого китайського колеги Сі Цзіньпіна.

Теги: Китай Анджей Дуда президент безпека Сі Цзіньпін Польща

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